Niemcy: Zawody pielęgniarskie coraz bardziej atrakcyjne dla młodych

Według gazet grupy Funke, więcej niż co piąta osoba w wieku od 18 do 29 lat przyznała, że w ubiegłym roku z większym niż wcześniej zainteresowaniem szukała pracodawcy wśród zawodów pielęgniarskich.Również wśród ankietowanych osób w wieku od 30 do 39 lat 24 procent znacznie intensywniej rozgląda się za pracą w sektorze opieki.

Badanie przeprowadziły agencja marketingu personalnego Koenigsteiner oraz instytut badania rynku Respondi. W grudniu przepytano w całych Niemczech ponad tysiąc osób w różnym wieku – z wyższym wykształceniem i bez niego.

Co ich przekonuje? Przede wszystkim to, że zawody te zaliczają się do tych, które są istotne dla funkcjonowania całego systemu państwa (61 procent). Nie bez znaczenia jest również fakt, że szukający pracy dostrzegają w zatrudnieniu w szpitalach czy innych placówkach związanych z opieką gwarancję na utrzymanie pracy (56 procent). 19 procent wszystkich ankietowanych podało, że natychmiast starałoby się o pracę w placówce opiekuńczej, gdyby natknęło się na odpowiednią dla nich ofertę. Jednakże 58 procent respondentów skarżyło się, że placówki opiekuńcze i szpitale w niewystarczający sposób zwracają na siebie uwagę jako na pracodawców.

Praca w sektorze publicznym atrakcyjna

Według gazet grupy Funke, również sektor publiczny zyskuje na popularności. Niemal co trzecia osoba (31 procent) jest obecnie bardziej zainteresowana pracą w tym sektorze. Szczególnie atrakcyjne dla respondentów byłoby zatrudnienie w administracji publicznej (31 procent), na uniwersytetach czy w szkołach wyższych (23 procent) oraz w policji (17 procent).

Według badania, najważniejszymi powodami rosnącego zainteresowania pracą w tych zawodach są poczucie pewności bycia zatrudnionym (77 procent), świadczenia socjalne i lepsza możliwość pogodzenia życia zawodowego z prywatnym (52 procent).

(EPD/gwo)