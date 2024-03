Planowali zamach w Szwecji, wpadli w Niemczech

Jak poinformowała we wtorek (19.03.2024) niemiecka Prokuratura Federalna, dwóch domniemanych zwolenników Państwa Islamskiego (IS) zatrzymano w mieście Gera w Turyngii. Mieli oni m.in. planować „zabicie z broni palnej policjantów i inne osoby w okolicy szwedzkiego parlamentu w Sztokholmie”. Według prokuratury poczynili już oni „konkretne przygotowania” do ataku.

Podejrzani to Afgańczycy. Latem 2023 roku mieli otrzymać wskazówki od Państwa Islamskiego Prowincji Chorasan (ISPK), czyli działającego w Afganistanie i Pakistanie odłamu terrorystycznej organizacji Państwo Islamskie. Według ustaleń śledczych w internecie szukali informacji na temat miejsca planowanego ataku oraz kilkakrotnie próbowali zdobyć broń, co jednak się im nie udało.

Odwet za spalenie Koranu

Planowany zamach miał być odwetem za ubiegłoroczne akcje palenia Koranu w Szwecji i innych krajach skandynawskich.

Jeden z podejrzanych, Ibrahim M., miał przystąpić w sierpniu 2023 roku do ISPK. Drugiemu, Raminowi N., zarzucono wspieranie organizacji terrorystycznej. Już wcześniej obaj zatrzymani zebrali w Niemczech około 2000 euro datków na IS. Pieniądze przekazali organizacji terrorystycznej przez pośredników.

We wtorek i środę obaj podejrzani staną przed sędzią śledczym Federalnego Trybunału Sprawiedliwości, który zdecyduje o areszcie tymczasowym.

W Szwecji od miesięcy władze ostrzegają przed podwyższonym zagrożeniem terrorystycznym.

DPA,AFP/ widz

