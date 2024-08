Niemcy. Zaostrzenia na lotniskach ws. zasad przewozu płynów

Z obawy przed płynnymi materiałami wybuchowymi UE w 2006 roku wprowadziła surowe przepisy dotyczące przewozu płynów w bagażu podręcznym pasażerów lotniczych. Nowa generacja skanerów przyniosła złagodzenie tych zasad. Jednak od 1 września te zasady znów będą zaostrzone. Pasażerowie będą mogli przewozić płyny wyłącznie w małych pojemnikach o pojemności do 100 mililitrów, pod warunkiem, że są one dodatkowo zapakowane w przezroczystą plastikową torbę o maksymalnej pojemności jednego litra. Na to zwracają teraz uwagę Niemiecka Policja Federalna oraz operator lotniska we Frankfurcie, Fraport.

Powodem obostrzeń są wątpliwości UE co do niezawodności nowego typu skanera bagażu, który wykorzystuje znaną z medycyny technologię tomografii komputerowej (CT). Może on w ciągu kilku sekund tworzyć trójwymiarowe obrazy zawartości bagażu podręcznego, co sprawiło, że przepisy dotyczące przewozu płynów wydawały się zbędne.

Wprowadzona w 2006 roku unijna zasada dotycząca przewozu płynów nie obowiązywała na niektórych niemieckich punktach kontrolnych, jeśli bagaż mógł być sprawdzony za pomocą skanerów CT. „Można było również pozostawić większe butelki w bagażu podręcznym” – mówi rzecznik policji federalnej we Frankfurcie. Ale dopóki nie zostaną przeanalizowane wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa na razie jest to przeszłość.

Nowe wymogi UE

W myśl nowych przepisów UE, większe butelki są ponownie zabronione, podczas gdy pojemniki do 100 mililitrów mogą pozostać w bagażu podręcznym i nie muszą być rozpakowywane oddzielnie. Urządzenia elektroniczne również mogą pozostać w walizce. Jednak w punktach kontrolnych z konwencjonalnymi skanerami, które są nadal szeroko rozpowszechnione w Niemczech, sprzęt elektroniczny i torebki z kosmetykami nadal muszą być wypakowywane i pokazywane. Z zasad dotyczących płynów wyłączone są leki i płynna żywność dla niemowląt.

Niemieckie Stowarzyszenie Portów Lotniczych (ADV) wzywa do szybkiego przeglądu technologii. „ADV stanowczo wzywa organy bezpieczeństwa w Niemczech i Europie do pilnego wdrożenia wszystkich środków związanych z bezpieczeństwem, aby przywrócić status quo. Lotniska chcą, aby podróżowanie było jednocześnie bezpieczne i wygodne” – apeluje dyrektor generalny Ralph Beisel.

(DPA/jar)

