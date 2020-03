Niemcy zamykają granice z powodu koronawirusa

Według informacji dziennika „Bild” kanclerz Angela Merkel (CDU) porozumiała się w tej sprawie z premierem Bawarii Markusem Soederem (CSU), ministrem spraw wewnętrznych Niemiec Horstem Seehoferem (CSU), premierem Badenii-Wirtembergii Winifriedem Kretschmannem (Zieloni), premierem kraju Saary Tobiasem Hansem (CDU) i premier Nadrenii-Palatynatu Malu Dreyer (SPD).

Według medialnych doniesień granice z Francją, Austrią i Szwajcarią mają zostać zamknięte w poniedziałek o 8 rano. Oprócz tego mają zostać zaostrzone procedury kontrolne. Agencja dpa podaje z kolei, że o godzinie 06.00 zamknięta zostanie granica z Danią.

Obieg towarów między Niemcami i sąsiadującymi z nimi krajami ma pozostać jak do tej pory. Osoby regularnie podróżujące między Niemcami i krajem sąsiednim będą, jak zaznacza „Bild”, mogli przekraczać granice na takich samych zasadach, jak zawsze.

Za tą decyzją ma stać nie tylko chęć zahamowania rozprzestrzeniania się koronawirusa, ale także wola ukrócenia zakupów na zapas robionych przez obcokrajowców w Niemczech. „Bild” donosi, że z powodu takich praktyk w rejonach przygranicznych dochodzi do problemów z zaopatrzeniem.

Od północy zamknięta jest granica polsko-niemiecka - decyzję w tej sprawie podjęły władze w Warszawie. Oznacza to, że Niemcy i inni obcokrajowcy nie mogą wjechać do Polski od zachodu. Nie ma za to problemów z wyjazdem z Polski w kierunku Niemiec.

