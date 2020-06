Niemcy: Zamieszki uliczne w Stuttgarcie

"Sytuacja całkowicie wymknęła się spod kontroli", oznajmił dziś (21.06.2020) wczesnym rankiem rzecznik policji w Stuttgarcie. Kilkuset młodych ludzi, podzielonych na małe grupy, rozbijało sklepowe witryny, plądrowało sklepy, obrzucało interweniujcych policjantów butelkami, brukowcami i płytami chodnikowymi. Kilkunastu policjantów zostało rannych.

Posiłki z całej Badenii-Wirtembergii

Z przekazanych przez policję informacji wynika, że tuż po północy w pobliżu Placu Zamkowego (Schlossplatz) w Stuttgarcie doszło do nagłego, jak to określono, "rozhuśtania się" sytuacji. W ulicznych staraciach z policją udział wzięło około 500 osób. Miejscowa policja wezwała posiłki z całej Badenii-Wirtembergii, której Stuttgart jest stolicą. Dopiero około trzeciej nad ranem siłom porządkowym udało się opanować sytuację. Policja aresztowała tymczasowo około 20 uczestników zamieszek.

Rozbito wiele sklepowych witryn i splądrowano też same sklepy

Nieznana przyczyna zamieszek

Na Twitterze pojawiło się tymczasem wiele nagrań, na których można obejrzeć młodych ludzi rozbijających sklepowe witryny i obrzucających policjantów brukowcami i wyrwanymi płytami chodnikowymi. Rzecznik stuttgarskiej policji powiedział, że te starcia miały "naprawdę ostry charakter". Doszło także do licznych przypadków plądrowania lokali sklepowych. Zniszczono także wiele samochodów. Centralnym punktem nocnych zamieszek, obok Placu Zamkowego, była pobliska ulica Królewska (Königstraße), znana w Stuttgarcie jako główna aleja sklepowa.

Wciąż nie wiadomo jaka była przyczyna zamieszek i dlaczego przybrały one tak brutalny charakter. Policja była zaskoczona nagłym pojawieniem się w centrum miasta setek młodych ludzi, skłonnych do wdania się z nią w walki uliczne. Z dotychczsowych ustaleń wynika, że eskalację przemocy w Stuttgarcie wywołała kontrola policji, związana z domniemanym posiadaniem narkotyków przez młodych ludzi spędzających wolny czas pod gołym niebem. Kontrolowani poczuli się napastowani i odpowiedzieli policji wyzwiskami i rękoczynami. Potem zaczęli atakować policyjne radiowozy i, podzieleni na grupy, ruszyli do centrum miasta, gdzie zaczęli demolować sklepy i wdali się w uliczną bijatykę z policjantami, która zaczęła przybierać coraz bardziej gwałtowny charakter.

Nocne zamieszki w ostrych słowach potępili premier Badenii-Wirtembergii Winfried Kretschmann i naburmistrz Stuttgartu Firitz Kuhn (obaj z partii Zielonych), którzy zapowiedzieli pełne wyjaśnienie aktów przemocy i surowe ukaranie sprawców. W przyszłym tygodniu będą one przedmiotem obrad specjalnej sesji landtagu Badenii-Wirtembergii oraz jego komisji spraw wewnętrznych. Policja zwróciła się do mieszkańców miasta z prośbą o udostępnienie jej wszystkich mareriałów i informacji, które pozwolą jej pociągnąć do odpowiedzialności uczestników zamieszek.

DW, dpa, afp / jak