Niemcy zakazują działalności Hezbollahu

Od wczesnych godzin porannych niemiecka policja przeprowadzała w czwartek (30.04.20) przeszukania w lokalach wykorzystywanych przez osoby uznawane za zwolenników tej szyickiej organizacji, poinformował na Twitterze rzecznik niemieckiego MSW. Funkcjonariusze weszli m.in. do meczetów i budynków stowarzyszeń islamskich w Berlinie, Dortmundzie, Bremie i Muenster.

W centrum zainteresowania śledczych były cztery grupy, podejrzewane o przynależność do Hezbollahu. Minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer zakazał wcześniej jego aktywności. W Niemczech – podobnie jak w większości innych krajów UE – do tej pory zabroniona była działalność jedynie wojskowych oddziałów Hezbollahu, natomiast jego polityczna i kulturalna aktywność były dozwolone. Dzisiejsza decyzja ministra spraw wewnętrznych oznacza w praktyce całkowity zakaz działania organizacji w Niemczech.

Chce zniszczenia Izraela

Kierowanemu głównie z Libanu Hezbollahowi zarzuca się zamachy i akty przemocy wobec Izraela. Ta sprzyjająca Iranowi organizacja podważa prawo Izraela do istnienia i otwarcie wzywa do jego „zniszczenia” – przypomniał minister Seehofer. – Jej karalna działalność, w tym planowanie zamachów, odbywa się także na terytorium Niemiec – powiedział. Minister dodał, że w ramach niemieckiej historycznej odpowiedzialności, trzeba przeciwdziałać temu wszystkimi środkami prawnymi. – To niemiecka racja stanu – stwierdził.

Przeszukanie w Berlinie

Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo szacują, że w Niemczech mieszka około 1050 osób, które można uznać za członków Hezbollahu. Podejrzewa się, że przeprowadzone w czwartek przeszukania wiążą się z przypadającym w połowie maja Dniem Quds, który tradycyjnie jest okazją do antyizraelskich protestów wśród szyitów.

Niemiecki rząd już we wrześniu ubiegłego roku zaostrzył kurs wobec Hezbollachu i upoważnił prokuraturę federalną do przeprowadzenia postępowania karnego. Prokurator generalny mógł dzięki temu wszcząć postępowanie przeciwko domniemanym członkom zagranicznej organizacji terrorystycznej. Cztery stowarzyszenia islamskie, do których pomieszczeń weszła dziś policja, były od lat pod obserwacją kontrwywiadu.

USA i Izrael zadowolone

Przedstawiciele Izraela i Stanów Zjednoczonych pochwalili działania władz w Berlinie. „Z zadowoleniem przyjmujemy ten nad wyraz znaczący krok Niemiec w zwalczaniu międzynarodowego terroryzmu” - napisał na Twitterze izraelski ambasador w Niemczech Jeremy Issacharoff.

W podobnym tonie wypowiedział się ambasador USA. „Decyzja rządu o działaniu odzwierciedla zdecydowanie Zachodu, aby zająć się globalnym zagrożeniem ze strony Hezbollahu” – napisał Richard Grenell.

USA i Izrael od dawna naciskały na Niemcy, aby zabroniły działalności tej organizacji. Izrael obwinia grupę o wiele zamachów terrorystycznych. Od 2013 roku Unia Europejska klasyfikuje jako grupę terrorystyczną zbrojne ramię Hezbollahu.

(AFP, DPA, RTR/szym)