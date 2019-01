Niemcy: Zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się w większości niemieckich ośrodków już w sobotę, 12 stycznia – dzień wcześniej niż w Polsce. Orkiestra Jurka Owsiaka zagrała m.in. w Berlinie, Frankfurcie nad Menem i Norymberdze. Swoją działalność w Niemczech zgłosiło w tym roku dziewięć sztabów.

Najdłuższą tradycję Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ma w Oberhausen w Zagłębiu Ruhry. W mieście tym finał odbywa się już od 17 lat, zawsze w restauracji „Gdańska”. – Z roku na rok przychodzi coraz więcej osób i przybywa wolontariuszy – mówi Leonard Paszek, szef sztabu WOŚP w Oberhausen.

Leonard Paszek prowadził aukcję. Fantem było m.in. zdjęcie Tadeusza Drozdy

W tym roku ekipa liczyła 60 wolontariuszy. – A jeśli policzyć wszystkich, którzy poświęcili swój czas, by przygotować lub zagrać na wielkim finale, będzie to ok. 130 osób – stwierdza Paszek. – W tym 50 muzyków, którzy przyjechali za darmo i zagrali na scenie – mówi szef sztabu w Oberhausen. Oprócz muzyki pop, dyskotekowej i biesiadnej, na scenie rozbrzmiała w sobotę wieczorem muzyka rockowa w najróżniejszej postaci.

Przygotowania cały rok

W 30 sklepach, firmach, a nawet zakładzie pogrzebowym zostawiono skarbonki z czerwonym serduszkiem. W akcję włączyły się całe rodziny. Kamila Zinkiewicz – wolontariuszka od trzech lat – zmobilizowała już mamę i brata, a nawet swego niemieckiego chłopaka. – Przygotowywaliśmy się cały rok – mówi Kamila. Na stoisku, które obsługiwała, można było kupić wyroby rzemiosła artystycznego, ozdobne poduszki, nalewki, konfitury. W przyszłym roku Kamila chce utworzyć kolejny niemiecki sztab w rodzinnym Gladbeck, również w Zagłębiu Ruhry.

Kamila Zinkiewicz (p.) zmobilizowała już mamę i brata: "Przygotowujemy się cały rok"

W sobotnie popołudnie wiele atracji czekało rodziny z dziećmi – pchli targ, wspólne malowanie, robienie ozdób, malowanie twarzy. Można było także wziąć udział w licytacji najróżniejszych przedmiotów – od płyt, zdjęć i obrazów, po narty i wartościowe bony prezentowe. Jeden z nich opiewał na... sto pierogów.

Jednym z najbardziej interesujących fantów był – jak co roku – obraz ofiarowany przez artystę pop-artu Petera Smolkę. W tym roku jego płótno przedstawiające Arethę Franklin i Korę wylicytowano za 1700 euro.

Całe rodziny

W dzień finału WOŚP przez „Gdańską” przewinęło się setki osób. Pani Kasia przyszła na finał z czwórką dzieci i mężem. Kiedy dzieci wrzucały pieniądze do skarbonki, była wyraźnie wzruszona. – Przychodzimy co roku, bo sprzęt zakupiony dzięki fundacji Jurka Owsiaka pomógł w przeszłości naszemu dziecku – powiedziała pani Kasia. W przyszłym roku chciałaby dołączyć do sztabu wolontariuszy.

Pani Kasia z dziećmi: Sprzęt zakupiony dzięki fundacji Jurka Owsiaka pomógł w przeszłości naszemu dziecku

Pani Lidia przyjeżdża do Oberhausen na finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy od samego początku, czyli od 17 lat. Przez dziesięć była wolontariuszką.

Impreza w Oberhausen, choć przyciąga przede wszystkim okoliczną Polonię, jest także znana Niemcom. – Co roku odwiedza nas liczebny zespół karnawalistów – mówi Czesław Gołębiewski, właściciel restauracji „Gdańska”. W tym roku odśpiewali na scenie piosenki „dla polskich przyjaciół”.

Rekordowe datki

27. Finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przyświeca hasło „Pomaganie jest dziecinnie proste”. Jak co roku wolontariusze zbierają na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.

Na twarzach serduszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Z roku na rok WOŚP bije rekordy zebranych środków. O ile jeszcze w latach 2012-2015 fundacja zbierała co roku po ok. 50 mln zł, w roku 2016 udało jej się zebrać już 72 mln. Rok później 105 mln, a w ubiegłym roku aż 126. Nie bez znaczenia były przy tym ataki wymierzone w Owsiaka i jego fundację ze strony polityków partii rządzącej i popierających ją mediów. Zdaniem ekspertów ataki te przyniosły niejednokrotnie odwrotny efekt od zamierzonego, wzmacniając WOŚP.

Sztab w Oberhausen zebrał w sobotę wieczorem ponad 11 tys. euro. Na tym jednak nie koniec. W niedzielę 13 stycznia odbędą się jeszcze koncerty w restauracji Salzbergwerk w Oberhausen i sali koncertowej w Wuppertalu, a potem dostarczone zostaną skarbonki ze sklepów i firm.