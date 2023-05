Niemcy. Wzrost przestępstw na tle politycznym

W zeszłym roku w Niemczech odnotowano 58 916 przestępstw o podłożu politycznym, o siedem procent więcej niż rok wcześniej – poinformowały we wtorek (9.05.2023) niemieckie MSW i Federalny Urząd Śledczy (BKA). Wzrost tego typu przestępczości związany był w dużej mierze z pandemią koronawirusa i obostrzeniami pandemicznymi, jak również z wojną w Ukrainie. Znacząco więcej wykroczeń i aktów przemocy niż w poprzednich latach popełnili tzw. Obywatele Rzeszy.

Według niemieckiej minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser sprzeczna z prawem międzynarodowym wojna napastnicza prezydenta Rosji Władimira Putina spowodowała też „punkt zwrotny dla bezpieczeństwa wewnętrznego w Niemczech”. W 2022 roku odnotowano 5510 przestępstw na tle politycznym, które miały związek z wojną w Ukrainie.

Więcej przestępstw Obywateli Rzeszy

Mocno wzrosła też liczba przestępstw związanych z pandemią koronawirusa i obostrzeniami. Było ich prawie 14 tysięcy, o 52 procent więcej niż rok wcześniej. Jak zastrzegł szef BKA Holger Muench, kulminacja tego rodzaju przestępstw przypadła na początek 2022 roku. Następnie ich liczba systematycznie spadała wraz ze znoszeniem ograniczeń pandemicznych.

O około 40 procent, do 1865 przypadków wzrosła liczba czynów karalnych popełnianych przez tzw. Obywateli Rzeszy i „samorządnych”, czyli ruchów, odrzucających Republikę Federalną Niemiec i jej konstytucyjnego ładu demokratycznego. Najczęściej dopuszczali się wymuszeń i gróźb karalnych oraz znieważania, ale odnotowano też wzrost aktów przemocy z ich strony – o 40 procent (do 333 przypadków).

Minister Spraw Wewnętrznych Niemiec Nancy Faeser (z prawej) i szef Federalnego Urzędu Śledczego (BKA) Holger Muench Zdjęcie: Nadja Wohlleben/Reuters

Faeser zapowiedziała konsekwentne i zdecydowane działania państwa przeciwko Obywatelom Rzeszy. Przypomniała o obławie z końca ubiegłego roku przeciwko członkom tego ruchu, którzy mieli planować próbę przewrotu ustrojowego w Niemczech. Według szefowej MSW w Niemczech jest jeszcze około 400 członków Obywateli Rzeszy, którzy mają pozwolenie na broń.

Więcej przestępstw w obronie klimatu

Za największe zagrożenie dla demokracji w Niemczech nadal uważany jest prawicowy ekstremizm. Według przedstawionych we wtorek danych liczba przestępstw o podłożu skrajnie prawicowym wzrosła w zeszłym roku o siedem procent – do 23 493. Podczas gdy liczba aktów przemocy motywowanych lewicowym ekstremizmem znacznie spadła, to w spektrum skrajnie prawicowym liczba ta wzrosła o ponad 12 procent, do około 1000.

W 2022 roku odnotowano także znacznie więcej przestępstw na tle politycznym, które związane były z ochroną klimatu i środowiska: było ich w sumie 1716, czyli o 72 procent więcej niż rok wcześniej. – Duża większość to oczywiście czyny karalne związane z blokadami dróg i innymi akcjami Ostatniego Pokolenia – powiedziała Faeser. I dodała, że „nie ma najmniejszego zrozumienia” dla przestępstw o takiej motywacji. – Z kryzysem klimatycznym należy walczyć w sposób demokratyczny – podkreśliła niemiecka minister.

DPA, AFP/ widz

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>