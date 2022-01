Niemcy. Wzrost infekcji koronawirusem

Jeszcze w piątek (7.1.22) siedmiodniowy wskaźnik nowych zakażeń wynosił 303,4, a tydzień temu 220,3. Wartość ta określa liczbę nowych zakażeń na 100 tys. mieszkańców w okresie siedmiu dni. Tym samym wartość ta jest znów tak wysoka, jak przed Bożym Narodzeniem.

Według Instytutu Roberta Kocha (RKI) w ciągu 24 godzin odnotowano 55 889 nowych zakażeń. Jest to już czwarty dzień z rzędu, w którym urzędy zdrowia (odpowiednik polskiego sanepidu) donoszą RKI o ponad 50 tys. nowych zakażeń w ciagu doby. Tydzień temu było ich o ponad połowę mniej, bo 26 392.

Według nowych danych, w całych Niemczech w ciągu 24 godzin odnotowano 268 zgonów, tydzień temu – 184. Od początku pandemii RKI poinformaował o 7 473 884 potwierdzonych przypadkach zakażeń Sars-CoV-2. Rzeczywista całkowita liczba infekcji jest prawdopodobnie znacznie wyższa, ponieważ wiele zakażeń nie zostało rozpoznanych.

Liczba osób, które ozdrowiały to, zgodnie z danymi RKI, 6 692 700, natomiast 113 900 osób zmarło na COVID-19 lub miało potwierdzone zakażenie. Sars-CoV-2.

Kiedy pojawi się odporność stadna?

Tymczasem Sabine Dittmar, parlamentarna sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Niemiec, podniosła poprzeczkę dla tak zwanej odporności stadnej w przypadku koronawirusa. „Naszym celem musi być osiągnięcie wskaźnika 95 procent, zwłaszcza wśród grup szczególnie narażonych” – powiedziała Dittmar gazecie „Augsburger Allgemeine”.

"Na początku sądzono, że wskaźnik 70 procent będzie wystarczający dla uzyskania odporności stadnej. Jednak, jak teraz wiemy, nie jest to wystarczające z uwagi na liczne mutacje”. Dodała, że omikron daje pewne szanse na przejście od globalnej pandemii do endemii. Ale do tego „potrzebujemy jeszcze więcej szczepień” – powiedział Dittmar.

Debata nad nowymi regulacjami

Nowe regulacje na poziomie federalnym i lądowym, które maja służyć wyhamowaniu pandemii, spotkały się z podzieloną reakcją. Zwolnienie z kwarantanny dopiero co zaszczepionych lub wyleczonych osób, które miały kontakt z osobą zakażoną jest „z medycznego punktu widzenia wątpliwe” – powiedziała przewodnicząca stowarzyszenia lekarzy Marburger Bund, Susanne Johna w wywiadzie dla „Neue Osnabruecker Zeitung”. Osoba, która ozdrowiała po infekcji wariantem delta, nie jest odporna na wariant omikron. „Dlatego też kwarantanna musi dotyczyć również nowo zaszczepionych i wyleczonych osób w przypadku bliskiego kontaktu w domowym środowisku” – zażądała Johna.

Susanne Johna jest krytyczna wobec nowych regulacji w Niemczech

W przyszłości będą obowiązywały prostsze zasady izolacji i kwarantanny osób zakażonych koronawirusem i osób, które miały kontakt z osobą zakażoną. Zgodnie z nimi osoby, które miały kontakt z osobą zakażoną, będą w przyszłości zwolnione z kwarantanny, jeżeli przyjęły trzecią dawkę szczepionki. Ten wyjątek będzie dotyczył również osób, które dopiero co przyjęły drugą dawkę szczepionki bądź tych, które niedawno wyzdrowiały – osób, które miały kontakt z osobą zakażoną, ale których szczepienie lub choroba nie miały miejsca dawniej niż 3 miesiące temu.

Nowe decyzje pochwaliły natomiast gminy. Skrócenie okresów kwarantanny i izolacji jest rozsądne, powiedział przewodniczący Niemieckiej Rady Powiatów Reinhard Sager w rozmowie z „Neue Osnabruecker Zeitung”. Jego zdaniem pozwoli to na osiągnięcie równowagi między powstrzymaniem wirusa a ochroną ważnych obszarów infrastruktury. Również Niemiecki Związek Miast i Gmin ocenił nowe regulacje jako zasadniczo pozytywne.

(DPA, AFP, RTR/ gwo)