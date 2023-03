Niemcy: Wzrost emerytur zapowiadany na lato

Niemieccy emeryci wiedzą już, o ile więcej pieniędzy będą otrzymywać co miesiąc, począwszy od lata tego roku. Jak poinformował dziś (20.03.2023) minister pracy Hubertus Heil na marginesie wizyty w Kanadzie, od 1 lipca emerytury wzrosną o 4,39 procent w zachodniej i o 5,86 procent we wschodniej części kraju. Oznacza to, że wartość emerytury będzie taka sama w całych Niemczech.

Wcześniejsza waloryzacja

Ze względu na wyższy wzrost płac w nowych krajach związkowych, waloryzacja emerytur nastąpi w nich o rok wcześniej niż prawnie przewidziano. W grudniu ubiegłego roku spodziewano się tam mniejszej podwyżki zarobków.

Podstawą zapowiedzianej obecnie podwyżki emerytur są dostępne dane Federalnego Urzędu Statystycznego i Niemieckiego Stowarzyszenia Ubezpieczeń Emerytalnych.

Jak mówił minister pracy, „te podwyżki są możliwe, ponieważ rynek pracy jest w dobrej kondycji, a płace rosną”. Poziom zabezpieczenia emerytalnego pozostanie zatem stabilny na poziomie ponad 48 procent.

– Chcę długoterminowo ustabilizować ustawową emeryturę, aby ludzie mogli w przyszłości nadal polegać na dobrym zabezpieczeniu na starość – podkreślił Hubertus Heil. Dodał, że „emerytura ustawowa musi pozostać niezawodna”.

Emeryci a inflacja

Utrzymująca się w tej chwili wysoka inflacja jest szczególnym problemem dla osób otrzymujących niewielkie emerytury. W lutym ceny konsumpcyjne wzrosły o 8,7 procent w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku.

„Waloryzacja emerytur pozostaje obecnie w tyle za inflacją, ale to tylko stan przejściowy” – stwierdzono w oświadczeniu Ministerstwa Pracy. Zasada, że emerytury podążają za płacami, sprawdziła się w odniesieniu do kształtowania się dochodów niemieckich emerytów.

„Obecnie zawarte umowy zbiorowe przewidują dość znaczne podwyżki płac” – zakomunikowano w oświadczeniu. Znajdą one odzwierciedlenie w waloryzacji emerytur i rent w dniu 1 lipca 2024 roku. Wzrost świadczeń istotny dla obecnej waloryzacji emerytur wynosi 4,50 procent w starych krajach związkowych i 6,78 procent w nowych landach.

Jaką emeryturę dostają Niemcy, Szwedzi i Holendrzy?

„Emerytury pozostaną stabilne”

Prezes Niemieckiego Stowarzyszenia Ubezpieczeń Emerytalnych Gundula Roßbach już w weekend w wywiadzie dla gazety „Bild am Sonntag” podkreślała bardzo dobrą sytuację gotówkową. Mówiła o nadwyżce w wysokości 3,4 mld euro w ubiegłym roku.

– Dotychczasowe umowy wskazują również na to, że seniorzy mogą mieć nadzieję na podwyżkę emerytur w najbliższych latach – mówiła Gundula Roßbach. Podwyżki emerytur wynikają z korzystnego rozwoju płac w kraju.

– Dane liczbowe dowodzą: Emerytury są stabilne i pozostaną stabilne – podkreśliła Prezes Niemieckiego Stowarzyszenia Ubezpieczeń Emerytalnych. Jako przyczyny takiego rozwoju podała rosnącą liczbę imigrantów oraz średnią długość życia. Według aktualnych obliczeń Federalnego Urzędu Statystycznego średnia długość życia wzrośnie w mniejszym stopniu niż tego wcześniej oczekiwano. Składki emerytalne pozostaną na stałym poziomie do 2026 roku.

Minister pracy Hubertus Heil zapewniał niedawno, że wysokość składki emerytalnej nie wzrośnie gwałtownie nawet po wygaśnięciu limitu, który obowiązuje do 2025 roku, i mówił o niewielkim wzroście.

