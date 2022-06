Niemcy: Wysoki poziom stresu u nauczycieli

Przeważająca większość (84 proc.) nauczycieli czuje się mocno lub bardzo mocno obciążona. 92 proc. odczuwa także duże obciążenie kadry nauczycielskiej. Takie dane w ramach tzw. Niemieckiego Barometru Szkolnego podała w czwartek 9 czerwca w Berlinie i Stuttgarcie fundacja Roberta Boscha. Badanie wykazało także znaczące braki w nauce i wzrost zaburzeń w zachowaniu uczniów.

Dla ponad trzech czwartych nauczycieli (79 proc.) praca w weekendy jest regułą, a wypoczynek w czasie wolnym jest prawie niemożliwy (60 proc.) Połowa pedagogów cierpi z powodu wyczerpania fizycznego (62 proc.) lub psychicznego (46 proc.).

Zmiany w zachowaniu uczniów

Niemal wszyscy nauczyciele (95 proc.) stwierdzili, że od początku pandemii koronawirusa wiosną 2020 roku zaobserwowali znaczny wzrost zaburzeń w zachowaniu uczniów. W porównaniu z badaniem z września 2021 udział ten wzrósł ponownie w prawie wszystkich obszarach.

I tak 80 procent ankietowanych zgłasza znaczny wzrost problemów z koncentracją i motywacją (67 proc.) u uczniów. Prawie dwa razy więcej nauczycieli (42 proc.) niż pół roku temu obserwuje zachowania agresywne.

W ocenie nauczycieli wzrósł także odsetek uczniów mających znaczne braki w nauce. We wrześniu 2021 wyniósł on 33 proc., a kwietniu 2022 już 41 procent. Dotyczy to zwłaszcza szkół, w których ponad połowa uczniów używa w domu języka innego niż niemiecki.

Pandemia największym obciążeniem

W momencie przeprowadzania badania w kwietniu 2022 r. największym wyzwaniem dla nauczycieli (38 proc.) było radzenie sobie z restrykcjami pandemicznymi. Na kolejnych miejscach znalazły się: niedobór nauczycieli (26 proc.) oraz zachowanie uczniów (21 proc.).

Niemiecki Barometr Szkolny jest badaniem przeprowadzanym rzez Fundację Roberta Boscha wśród szkół ogólnokształcących i zawodowych.

Badanie zostało przeprowadzone przez instytut demoskopijny Forsa na reprezentatywnej grupie 1017 nauczycieli w formie ankiety internetowej w okresie między 6 i 18 kwietnia 2022 roku.

(KNA/jar)