Niemcy wykreślą pojęcie „rasy“ z konstytucji

70. urodziny niemieckiej Ustawy Zasadniczej

Ograniczenie prawa do azylu

Za rządów kanclerza Kohla w 1993 r. znacznie ograniczono obowiązujący do tamtego momentu art. 16 Ustawy Zasadniczej, mówiący o prawie do azylu. W międzyczasie np. azyl polityczny nie przysługuje osobom, które przybywają do RFN przez inne państwa UE. Zarówno wtedy jak i dziś ostro krytykuje się tę restrykcję.