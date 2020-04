Niemcy: Wyższe wynagrodzenie dla opiekunów osób starszych

Federalne Ministerstwo Pracy w Berlinie zapowiedziało, że w najbliższym czasie wyda rozporządzenie o podwyższeniu i rozszerzeniu ustawowej płacy minimalnej dla opiekunów ludzi starszych w Niemczech. Wspólne oświadczenie w tej sprawie wydału resorty pracy i zdrowia. Według niego, pod koniec stycznia komisja pracodawców i pracobiorców ustaliła, że ustawowa płaca minimalna dla opiekuńczego personelu pomocniczego wzrośnie z obecnie 10,85 euro na wschodzie Niemiec i 11,35 euro na zachodzie do 12,55 euro w obydwóch częściach Niemiec. Ma to nastąpić w czterech etapach, do 1 kwietnia 2022.

Od 1 lipca 2021 najpierw wprowadzone będzie ustawowe wynagrodzenie minimalne dla personelu fachowego branży pielęgnacyjnej w wysokości 15 euro. Z dniem 1 kwietnia 2022 wzrośnie ono do 15,40 euro.

Uchwała komisji, w formie rozporządzenia będzie obowiązywała całą branżę. Minister pracy Hubertus Heil (SPD) i minister zdrowia Jens Spahn (CDU) oświadczyli, że w czasie epidemii koronawirusa jeszcze raz można było odczuć, jak ważny jest personel pielęgnacyjny dla funkcjonowania społeczeństwa. „Ich odpowiedzialna rola ma być honorowana lepiej niż do tej pory. A regulacje ws. płacy minimalnej w sektorze pielęgnacyjnym to pomyślny początek“ - oświadczyli ministrowie.

(DPA/ma)