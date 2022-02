Niemcy. Wyższa płaca minimalna w sektorze opieki

Minimalne wynagrodzenie w sektorze opieki w Niemczech ma odczuwalnie wzrosnąć. Komisja ds. opieki, złożona z przedstawicieli pracodawców i pracowników oraz federalnych resortów pracy i zdrowia uzgodniła we wtorek (08.02.2022) w Berlinie, że w pierwszym kroku, już od 1 kwietnia br., podwyżki wyniosą od 2,6 procent do 5,6 procent w zależności od kwalifikacji.

W przypadku niewykwalifikowanego pomocniczego personelu opiekuńczego minimalna stawka godzinowa ma wzrosnąć o 55 centów, do 12,55 euro. Z kolei podwyżka dla wykwalifikowanych opiekunów-pomocników (którzy przeszli roczny kurs) wyniesie 70 centów, do 13,20 euro za godzinę, zaś dla wykwalifikowanych opiekunek i opiekunek – 40 centów, do 15,40 euro za godzinę.

Porozumienie przewiduje też kolejną, trójetapową podwyżkę tych stawek do grudnia 2023 roku; w zależności od kwalifikacji najniższa stawka minimalna ma wynieść 14,15 euro za godzinę, średnia – 15,25 euro, zaś najwyższa – 18,25 euro.

Prywatne opiekunki poczekają

Uzgodniono również, że zatrudnieni w sektorze opieki nad osobami starszymi mają mieć prawo do płatnego urlopu, który ma być dłuższy niż minimalny ustawowy wymiar urlopu, wynoszący 20 dni (w przypadku pracy na pełen etat). W 2022 roku przysługujący urlop ma być o pięć dni dłuższy, a w 2023 roku – o dziewięć dni.

Według niemieckiego rządu ustalenia te dotyczą około 1,2 miliona zatrudnionych w sektorze opieki. Jednak osoby opiekujące się seniorami w ich prywatnych domach nie zostaną objęte podwyżkami. Często taką pracę świadczą opiekunki z Polski lub innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Dla nich minimalne wynagrodzenie pozostaje na razie na dotychczasowym poziomie 9,82 euro za godzinę, ale w ciągu roku ma wzrosnąć do 12 euro. „Pracownicy sektora opieki mają wysokie kompetencje zawodowe. Wynagrodzenie musi to odzwierciedlać” – oświadczył federalny minister zdrowia Karl Lauterbach.

Zaznaczył, że uzgodnione stawki to „standardy minimalne”. „Są piewszym ważnym krokiem na drodze do uczciwego wynagradzania personelu opiekuńczego” – dodał.

Zarobki poniżej średniej

Minister pracy Hubertus Heil podkreślił zaś, że uzgodnione podwyżki to „dobra wiadomość dla opiekunek i opiekunów seniorów w Niemczech, którzy każdego dnia ciężko pracują i troszczą się o starszych i potrzebujących opieki ludzi w naszym społeczeństwie”. Zaznaczył też, że jego resort zabiega o to, by ustalone rozwiązania były wiążące dla całej branży.

Pracownicy sektora opieki należą w Niemczech do najniżej wynagradzanych grup, jak wynika z opublikowanego przez portale StepStone i Gehalt.de raportu na temat wysokości wynagrodzeń. Według ich analizy mediana płac w Niemczech wynosi 44 100 euro brutto rocznie. Zdecydowanie najlepiej zarabiają lekarze, osiągając 78 300 euro rocznie, o 78 procent więcej od średniej. Nieco mniejsze są zarobki inżynierów z medianą płac na poziomie 59 300 euro rocznie, zatrudnieni w sektorze IT – 57 000 euro oraz w branży konsultingowej – 56 400 euro.

Lekarze to grupa o najwyższych zarobkach w Niemczech, wynika z raportu

Ponad 60 tysięcy euro mogą zarobić pracownicy przemysłu produkcji półprzewodników oraz sektorze biotechnologii. Ponadprzeciętne wynagrodzenia osiąga się także w branży farmaceutycznej (56 200 euro rocznie), bankach (58 300 euro) czy przemyśle motoryzacyjnym (55 900 euro).

Duże firmy płacą lepiej

Z kolej poniżej średniej plasują się np. sprzedawcy w handlu detalicznym (29 120 euro rocznie), pracownicy magazynowi (30 784 euro), kierowcy ciężarówek (32 240 euro), asystenci medyczni (31 200 euro), fizjoterapeuci (32 842 euro) oraz opiekunki i opiekunowie osób starszych (37 768 euro).

Według raportu, opisanego przez portal telewizji informacyjnej n-tv, im większa firma, tym wyższe wynagrodzenie. Podczas gdy w małych firmach, zatrudniających do 50 osób mediana płac wynosi 37 400 euro brutto rocznie, pracownicy dużych firm (ponad 5000 zatrudnionych) zarabiają o około 60 procent więcej (średnio 59 300 euro).

Znaczenie dla wysokości zarobków ma także lokalizacja miejsca pracy. Najwyższą medianę płac mają regiony Hesji (46 800 euro), Badenii Wirtembergii (47 806 euro) oraz Bawarii (46 800 euro). Na dole zestawienia jest granicząca z Polską Meklemburgia-Pomorze Przednie (33 600 euro). Wśród miast na czele rankingu są Frankfurt nad Menem, Monachium oraz Stuttgart (wszystkie około 54 tysięcy euro).

