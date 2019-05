Niemcy: Wszyscy obywatele powinni założyć w tę sobotę jarmułkę

Felix Klein, pełnomocnik rządu federalnego ds. antysemityzmu zaapelował do mieszkańców Niemiec, by publicznie okazali solidarność ze społecznością żydowską. „Wzywam wszystkie obywatelki i obywateli w Berlinie i w całych Niemczech, by w Dzień Al-Kuds w nadchodzącą sobotę, kiedy znowu dojdzie w Berlinie do trudnego do zniesienia podburzania przeciwko Izraelowi i Żydom, nosili jarmułki”, powiedział gazetom grupy Funke. Jak dodał, w ten sposób każdy może też pokazać, że opowiada się za „nieograniczoną wolnością religijną i różnorodnością społeczną”.

Felix Klein, pełnomocnik rządu federalnego ds. antysemityzmu

Jarmułka jest małym, okrągłym nakryciem głowy noszonym przez Żydów jako widoczny znak ich wiary. „Kiedy polityka i społeczeństwo wspólnymi siłami będą występowały przeciwko antysemityzmowi, wówczas mamy realne szanse wygrania tej walki”, podkreślił Klein.

Al-Kuds jest arabską nazwą Jerozolimy. W Iranie Al-Kuds jest dniem świątecznym, w którym tradycyjnie odbywają się antyizraelskie demonstracje. W Berlinie, w dorocznym Marszu Al-Kuds biorą udział m.in. sympatycy Hezbollahu i Hamasu, neonaziści i zwolennicy teorii spiskowych. W tym roku odbędzie się on w sobotę, 1 czerwca.

Marsz Al Kuds w Berlinie, czerwiec 2018

Niedawno Felix Klein ostrzegł Żydów w Niemczech przed noszeniem jarmułki w „pewnych okolicach” w Niemczech wzbudzając częściowo bardzo ostre reakcje. „Moja wypowiedź, że nie mogę już dłużej rekomendować noszenia jarmułki w Niemczech w każdym miejscu i w każdym czasie, była rodzajem dzwonka alarmowego”, tłumaczy dzisiaj Klein. Swoje słowa odniósł przede wszystkim do danych statystycznych za rok 2018 dotyczących przestępstw motywowanych politycznie. Wykazały one znaczny, bo niemal 20-procentowy wzrost przestępstw antysemickich.

„Nie ustępować przed antysemityzmem”

Jest „oczywiste, że nie możemy ustępować przed antysemityzmem”, podkreślił Klein odnosząc się do burzliwej dyskusji, jaką wznieciły jego słowa. Zaznaczył, że „z całą mocą mojego urzędu” pracuje nad tym, by wszędzie w Niemczech była zagwarantowana „nieograniczona możliwość praktykowania religii” i w ostatnich miesiącach wiele na tym polu zostało osiągnięte. Klein stwierdził też, że pozytywnie ocenia wybuch dyskusji na temat bezpieczeństwa Żydów w Niemczech i towarzyszące jej z wielu stron wezwania do solidarności ze społecznością żydowską.

„Jesteśmy świadomi tej odpowiedzialnoci

Rzecznik rządu Steffen Seibert podkreślił wcześniej, że instytucje państwowe w Niemczech muszą zapewnić ludziom w całych Niemczech możliwość noszenia jarmułki. „Obowiązkiem państwa jest umożliwienie każdemu swobodnego praktykowania religii”, powiedział Seibert. Każdy człowiek powinien móc bezpiecznie poruszać się w każdym miejscu tego kraju – także z jarmułką na głowie. „Jesteśmy świadomi tej odpowiedzialności i ją przejmujemy”, zaznaczył rzecznik rządu w Berlinie.

(dpa, afp, KNA / stas)