Niemcy wstrzymują szczepienia AstraZeneką

Ministerstwo Zdrowia Niemiec poinformowało w poniedziałek (15.3.21), że podjęta decyzja jest krokiem zapobiegawczym i że tym samym wdrażane jest zalecenie Instytutu Paula Ehrlicha, który w Niemczech jest odpowiedzialny za szczepienia. – Po nowych doniesieniach na temat zakrzepicy żył mózgowych w Niemczech i w Europie, których odnotowanie zbiegło się w czasie ze szczepieniem, Instytut Paula Ehrlicha rozważa dalsze badania – powiedział rzecznik rzecznik niemieckiego MZ. Europejska Agencja Leków (EMA) zdecyduje, czy i w jakim stopniu nowe dane wpłyną na zatwierdzenie szczepionki.

Instytut Paula Ehrlicha zaznaczył, że osoby, które dłużej niż przez cztery dni po szczepieniu mają dolegliwości w postaci silnego bólu głowy lub punktowego krwawienia skóry, powinny natychmiast zgłosić się do lekarza.

Jens Spahn informuje o wstrzymaniu szczepień AstraZeneką w Niemczech

O godzinie 16 odbyła się krótka konferencja prasowa ministra zdrowia Niemiec, na której potwierdził on te informacje i zaznaczył, że decyzja ta jest „środkiem czysto zapobiegawczym”. – Wstrzymujemy, żeby sprawdzić – powiedział Spahn i dodał, że aby było zaufanie do szczepionki, najważniejsze jest przestrzeganie zaleceń specjalistów. Minister zdrowia Niemiec mówił o siedmiu przypadkach zakrzepów na ponad 1,6 milionów szczepień w Niemczech. – Chodzi o niewielkie ryzyko, ale jeżeli rzeczywiście istnieje związek ze szczepionką, to jest to ryzyko większe niż przeciętne – powiedział Spahn.

Rząd Niemiec początkowo wstrzymywał się z zawieszeniem szczepień preparatem AstraZeneca, po tym jak Dania jako pierwsza podjęła taką decyzję w ubiegłym tygodniu. Kopenhaga wskazywała na kilka przypadków poważnych zakrzepów krwi po szczepieniach AstraZeneką. W ślad za Danią poszły Norwegia, Islandia, Bułgaria, Rumunia, Irlandia, Holandia, Austria, Estonia, Łotwa, Litwa i Luksemburg. Do grona wstrzymujących szczepienia AstraZeneką dołączyły też Francja i Włochy.

Po decyzji o wstrzymaniu szczepień AstraZeneką w Niemczech pojedyncze centra szczepień zawieszają swoją działalność. – W Berlinie dotyczy to punktów szczepień Tegel i Tempelhof, który zostaną tymczasowo zamknięte. Wstrzymane zostaną szczepienia pracowników szpitali, jak i zawieszony będzie projekt pilotażowy dotyczący wykonywania szczepień przez lekarzy – oświadczył rząd Berlina.

Wcześniej producent brytyjsko-szwedzkiej szczepionki bronił swojego preparatu podkreślając, że analiza ponad 10 milionów przypadków wykazała „brak dowodów na zwiększone ryzyko zatorowości płucnej lub zakrzepicy". Współtwórca szczepionki, Andrew Pollard, kierujący Oxford Vaccine Group, powiedział w poniedziałek (15.3.21), zanim jeszcze Niemcy ogłosiły swoją decyzję, że istnieją „bardzo uspokajające dowody" świadczące o tym, że szczepionka nie doprowadziła do wzrostu zakrzepów krwi w Wielkiej Brytanii, czyli tam, gdzie została zastosowana do tej pory najczęściej.

We wtorek (16.3.21) eksperci Światowej Organizacji Zdrowia będą rozmawiali o szczepionce AstraZeneki, a w czwartek (18.3.21) EMA zapowiedziała specjalne posiedzenie w sprawie brytyjsko-szwedzkiego preparatu.

