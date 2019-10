Niemcy wstrzymują eksport broni do Turcji. Tylko połowicznie

Kanclerz Niemiec Angela Merkel (CDU) w odpowiedzi na turecką ofensywę przeciwko Kurdom w północnej Syrii oświadczyła w czwartek (17.10.19) w Bundestagu, że ofensywa ta "prowadzi do dramatu humanitarnego" z wielkimi geopolitycznymi następstwami. "I w tej sytuacji rząd Niemiec nie będzie dostarczał Turcji żadnej broni". Wypowiedź szefowej niemieckiego rządu wywołała spekulacje, co do tego czy chodziło o całkowite wstrzymanie dostaw jak w przypadku Arabii Saudyjskiej.

Stefan Liebich poseł partii Lewica ekspert ds. polityki zagranicznej zwrócił się z tą kwestią do rządu prosząc o wyjaśnienia.

Jak wynika z odpowiedzi sekretarza stanuUrlicha Nussbauma odpowiedzialnego za kontrole eksportu w ministerstwie gospodarki Niemiec "rząd federalny nie wydaje żadnych nowych zezwoleń na broń, która mogłaby zostać użyta przez Turcję w Syrii". W podobnym duchu mówił też szef resortu spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas (SPD), kiedy zapowiadał tydzień temu wstrzymanie eksportu broni do Turcji.

Odpowiedź na interpelację posła Lewicy nadeszła w piątek tuż po zapowiedzianym przez Turcję zawieszeniu broni w północnej Syrii.

Wprowadzenie w błąd

Stefan Liebich zarzuca teraz kanclerz Merkel, że wprowadziła ona w błąd opinię publiczną. Poseł Lewicy krytykuje przy tym, że Niemcy nie wstrzymały całkowicie eksportu broni. Jak stwierdził "To wstyd, że po złamaniu prawa międzynarodowego dostawy są wciąż kontynuowane. Niemcy stają się tym samym współwinne ofiar i rannych w północnej Syrii".

Wartość dostaw broni do Turcji w ubiegłym roku wyniosła 242,8 mln euro stanowiąc prawie jedną trzecią ogólnej wartości niemieckich dostaw (770,8 mln). Tym samym Turcja była największym beneficjentem niemieckiego przemysłu zbrojeniowego. W pierwszych ośmiu miesiącach br. Ankara otrzymała z Niemiec broń o wartości 250,4 mln euro.

dpa/jar