Niemcy. Wnioski o odszkodowanie po szczepieniu

Według informacji dziennika „Neue Osnabruecker Zeitung”, uzyskanych przez gazetę w 16 niemieckich krajach związkowych, do tej pory wpłynęło w sumie 1219 takich wniosków. Na razie podjęto decyzję w 54 przypadkach, przy czym w 18 była ona pozytywna dla wnioskodawców, 30 wniosków odrzucono, 3 nie zostały rozpatrzone ze względów formalnych, a jeden uwzględniono „z innych przyczyn”.

Szkody zdrowotne lub gospodarcze

Pytane przez „Neue Osnabruecker Zeitung” urzędy nie podały szczegółów na temat złożonych do nich wniosków. Nie wiadomo zatem, jakie szkody ponieśli wnioskodawcy ani jakie odszkodowanie im przyznano. Gazeta zwraca uwagę, że 1219 wniosków przypada na liczbę 155,4 mln szczepień przeprowadzonych do tej pory w Niemczech, co oznacza, że jeden wniosek przypada na 127 500 szczepień.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o ochronie przed infekcjami, prawo do otrzymania odszkodowania wskutek zaszczepienia się przysługuje tym, którzy „ponieśli szkody zdrowotne lub gospodarcze wykraczające poza zwykły poziom reakcji poszczepiennej”. Nie obejmuje ono jednak takich reakcji organizmu jak bóle głowy, dreszcze albo gorączka, które często występują po przyjęciu szczepionki.

Wielu rzeczników prasowych instytucji i urzędów – do których redakcja „Neue Osnabruecker Zeitung” zwróciła się z zapytaniem o odszkodowania poszczepionkowe – podkreśliło, że czynnikiem decydującym o ich przyznaniu jest stan zdrowia poszkodowanych po sześciu miesiącach od chwili przyjęcia szczepionki. Poza tym postępowanie w tej sprawie jest bardzo rozległe i wielostronne oraz zabiera dużo czasu.

Korzyści przeważają

Najwięcej wniosków o odszkodowanie (238) wpłynęło w Bawarii. Na drugim miejscu (188) znalazła się Nadrenia Północna-Westfalia, ale tu tylko osiem zostało rozpatrzonych pozytywnie. W Dolnej Saksonii wpłynęły 102 wnioski, ale żaden z nich nie został uznany przez władze, podobnie jak w Berlinie, gdzie złożono o jeden wniosek mniej niż w Dolnej Saksonii.

Federalne Ministerstwo Zdrowia nie chciało się wypowiedzieć na temat liczby wniosków, mimo zapytania „Neue Osnabruecker Zeitung” w tej sprawie. Odpowiedzialny za bezpieczeństwo szczepionek Instytut Paula Ehrtlicha wyjaśnił w swym ostatnim raporcie z końca grudnia ubiegłego roku, że „na podstawie dotychczasowej wiedzy, groźne skutki uboczne po przyjęciu szczepionki występują nadzwyczaj rzadko i nie wpływają na korzystny stosunek ryzyka do korzyści związany z zaszczepieniem się przeciwko COVID-19”.

