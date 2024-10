Niemcy. Więcej nielegalnych wjazdów przez Polskę

W sierpniu br. niemiecka policja zatrzymała 317 osób, które nielegalnie wjechały do Niemiec przez granicę polsko-niemiecką. W tym roku odnotowano już więcej nielegalnych wjazdów z Polski niż w całym 2023 roku.

Na granicy Niemiec z Polską w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, między Pomellen, Linken, Hintersee i Ahlbeck na wyspie Uznam, niemiecka policja zatrzymała w tym roku już 1800 migrantów. Wynika to z danych policji federalnej, o które zapytała rozgłośnia NDR.

Tylko w sierpniu br. w Meklemburgii-Pomorzu Przednim zarejestrowano o 78 nielegalnych wjazdów więcej niż w poprzednim miesiącu. W sierpniu br. niemiecka policja zatrzymała 317 osób, które nielegalnie wjechały do Niemiec przez granicę polsko-niemiecką. W całym 2023 roku policja zatrzymała około 1700 osób, które nielegalnie przekroczyły tę granicę.

Szlakiem białoruskim

Wzrost liczby nielegalnych przekroczeń granicy niemiecka policja tłumaczy wprowadzeniem kontroli granicznych w październiku 2023 roku.

Większość migrantów nadal przybywa szlakiem białoruskim. Prowadzi on przez Rosję i Białoruś do Polski i krajów bałtyckich. Ponieważ wszystkie mosty na Odrze i Nysie są kontrolowane przez policję, szlak ten mógł przesunąć się bardziej na północ do granicy lądowej z Meklemburgią-Pomorzem Przednim.

(NDR/dom)

