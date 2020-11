FAS: Niemcy uciekają na wcześniejszą emeryturę

Liczba Niemców, którzy w wieku 63 lat rezygnują z pracy, stale wzrasta. Obecnie 3,5 mln z 18 mln emerytów pobiera wcześniejsze świadczenia – podał w niedzielę dziennik „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung” (FAS). Redakcja powołuje się na raport niemieckiego Zakładu Ubezpieczeń Emerytalnych, który w przyszłym tygodniu będzie omawiany na posiedzeniu rządu w Berlinie.

63-letni emeryci

„FAS" przypomina, że pracownicy, którzy przepracowali co najmniej 45 lat i opłacali w tym czasie składki, mogą w wieku 63 lat odejść na emeryturę, zachowując pełny wymiar świadczenia. W 2016 roku z tej możliwości skorzystało 225 640 osób. W roku ubiegłym liczba wcześniejszych emerytów wzrosła do 247 150 osób.

Na wcześniejszą emeryturę mogą także przejść 63-latkowie bez 45-letniego okresu składkowego, jednak w ich przypadku świadczenie jest zmniejszane o okres brakujący do pełnego wieku emerytalnego. W 2016 roku na taki wariant zdecydowało się prawie 62 tys. osób, w roku ubiegłym – ponad 84 tys.

Więcej emerytów – większe dopłaty z budżetu

Dopłaty do emerytur z budżetu państwa wzrastają z każdym rokiem. W roku bieżącym przekroczą po raz pierwszy 100 mld euro. Większe wydatki to skutek rozwoju demograficznego. W wiek emerytalny obecnie wkraczają roczniki wyżu demograficznego. Do roku 2039 liczba osób w Niemczech powyżej 65 roku życia zwiększy się o sześć milionów – do 21 mln.

Od roku 2012 w Niemczech wdrażany jest system podnoszenia wieku emerytalnego z 65 do 67 lat. Wiek emerytalny podnoszony jest co roku o miesiąc. W ostatniej fazie tej operacji, w latach 2024-2029 wiek emerytalny będzie podwyższany co roku o dwa miesiące. Urodzeni w 1964 będą pierwszym rocznikiem, który będzie musiał pracować do 67 lat, chyba że skorzystają z możliwości wcześniejszej emerytury.

