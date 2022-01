Niemcy walczą z pandemią. „Teraz ważne jest, by utrzymać kurs”

Agencja Reutersa dotarła do nowego projektu przygotowanego na spotkanie premierów landów. Wynika z niego, że „jeśli istnieje zagrożenie przeciążenia systemu ochrony zdrowia, oni będą uzgadniać bardziej dalekosiężne środki kontroli zakażeń”. W odpowiedzi na eksplodującą liczbę infekcji koronawirusem spowodowanych wariantem omikron rząd Niemiec i landy opowiadają się za kontynuacją dotychczasowych działań mających przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusa. Brana jest jednakże również pod uwagę opcja poluzowania restrykcji w późniejszym terminie. Ograniczenia dotyczące kontaktów mają na razie zostać utrzymane.

Po rozmowach z premierami poszczególnych landów kanclerz Niemiec Olaf Scholz zaznaczył, że liczby nowych infekcji wzrastają w Niemczech wolniej niż w pozostałych europejskich krajach ze względu na obowiązujące do tej pory restrykcje. „Teraz najważniejsze jest, aby utrzymać kurs”.

Burmistrz Berlina Franziska Giffey uważa, że w sytuacji wzrostu liczby infekcji chodzi o to, by ochronić krytyczną infrastrukturę, zmienić strategię testowania i zrewidować system sprawdzania łańcuchów infekcji. Polityk SPD przychyliła się do opinii kanclerza, że obecnie nie jest istotne zaostrzanie ani złagodzenie strategii walki z wirusem, a utrzymanie aktualnego kursu.

Debata na temat obowiązkowych szczepień przeciw COVID-19

Z kolei premier Nadrenii Północnej-Westfalii powtórzył żądanie szefów krajów związkowych dotyczące obowiązkowych szczepień przeciw COVID-19. Zaznaczył, że ze spirali powtarzających się lockdownów i poluzowań można wydostać się jedynie wtedy, gdy zaszczepionych będzie więcej osób. Hendrik Wuest (CDU) jest zdania, że obowiązkowe szczepienia są częścią przyszłościowej walki z pandemią. W najbliższą środę (26.1.2022) Bundestag będzie na ten temat debatował.

W ubiegły weekend Rada Ekspertów wezwała polityków do przygotowania się do ewentualnego zaostrzenia restrykcji pandemicznych. Zaznaczono, że wariant omikron jest wprawdzie mniej niebezpieczny w większości przypadków niż wcześniejsze warianty koronawirusa, ale jeśli wskaźnik zakażeń nadal będzie – zgodnie z oczekiwaniami – rosnąć, należy spodziewać się „bardzo dużej liczby" przyjęć do szpitala. Sformułowanie to ma zostać uwzględnione w postanowieniach rządu Niemiec i krajów związkowych. Szczególnie zakażenia nieszczepionych starszych osób oraz braki kadrowe w systemie opieki zdrowotnej związane z infekcją „nadal dają powody do obaw o znaczne obciążenie systemu opieki zdrowotnej” – czytamy w dokumencie.

Strategia testowania ma zostać zmieniona

Ograniczenie testów PCR

W związku z potencjalnie poważnymi skutkami gospodarczymi, przedsiębiorstwa mogą teraz polegać na państwowym wsparciu dłużej niż do marca.

Rząd Niemiec i landy chcą również wyraźnie odejść od poprzedniej strategii testowania. W związku z tym, szczególnie wiarygodny test PCR w celu wykrycia infekcji koronawirusem będzie adresowany tylko do grup szczególnego ryzyka oraz do personelu klinik i domów opieki. Wszystkie pozostałe osoby mają w przyszłości, nawet po uzyskaniu pozytywnego wyniku szybkiego testu, zrobić drugi szybki test, by sprawdzić czy są zakażone koronawirusem, a następnie udać się na izolację.

Powodem takich zmian są wąskie gardła w dostępności testów PCR; obecnie 300 tysięcy testów dziennie, jeśli liczba zakażeń gwałtownie wzrasta. Kraje związkowe żądają, zgodnie z dokumentem, aby rząd Niemiec „zwiększył możliwości przeprowadzania testów PCR tak szybko, jak to tylko możliwe”.

Rząd Niemiec i kraje związkowe chcą w obliczu wzrastających liczb infekcji położyć nacisk na kampanię szczepień i jednocześnie sugerują późniejszy spadek poziomu pandemii. „Rząd federalny i landy będą pracować nad perspektywami otwarcia na moment, w którym przeciążenie służby zdrowia będzie można wykluczyć” – zapisano w projekcie, ale nie podano szczegółowych danych. Premier Bawarii Markus Soeder wspomniał ponownie o większej liczbie kibiców na meczach piłki nożnej.

Minister zdrowia Niemiec Karl Lauterbach (SPD) przewiduje, że szczyt fali omikronu nastąpi około połowy lutego. Jego zdaniem będzie to oznaczało prawdopodobnie więcej niż 600 tysięcy nowych zakażeń dziennie.

(RTR, EPD/gwo)

