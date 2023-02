Niemcy ważnym celem wywiadowczym Chin

„Chiny rozwijają szeroko zakrojone działania szpiegowskie i wpływowe. Musimy być przygotowani na to, że w najbliższych latach będą one rosły” – powiedział gazecie „Welt am Sonntag” szef Urzędu Ochrony Konstytucji Thomas Haldenwang.

Już nie tylko gospodarka

Podkreślił, że o ile dawniej Chiny skupiały się na szpiegostwie gospodarczym, od kilku lat ich celem jest również szpiegostwo polityczne.

Haldenwang powiedział gazecie, że obawia się, iż zależności gospodarcze mogą prowadzić również do wywierania wpływu na politykę. „Chiny realizują długoterminową strategię, aby osiągnąć swoje cele” – stwierdził Haldenwang.

„Kierownictwo polityczne już teraz wykorzystuje swoją siłę gospodarczą, wynikającą również z intensywnych relacji z gospodarką niemiecką i europejską, do realizacji celów politycznych”.

Niemcy ważnym celem chińskiego wywiadu

Jak informuje dalej „Welt am Sonntag”, Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie ma obecnie wiedzy o jakichkolwiek przelotach chińskich balonów szpiegowskich nad Niemcami. Zakłada się jednak, że Niemcy są jednym z najważniejszych celów wywiadowczych i wpływowych Chin – wyjaśniła rzeczniczka resortu, jak podaje gazeta.

Przelot podejrzanego o szpiegostwo chińskiego balonu nad USA wywołał w ostatnich dniach poruszenie, oburzenie i nowe napięcia między Waszyngtonem a Pekinem. Prezydent USA Joe Biden kazał zestrzelić balon lecący nad Atlantykiem.

