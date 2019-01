Niemcy w Radzie Bezpieczeństwa ONZ: Będziemy bardzo aktywni

Federalny minister spraw zagranicznych Heiko Maas po raz pierwszy reprezentuje dzisiaj Niemcy jako (niestałego) członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Weźmie udział w sesji tego najważniejszego gremium Narodów Zjednoczonych poświęconej ochronie klimatu.

– Klimat i bezpieczeństwo to całkowicie niedoceniony temat – powiedział Maas w wywiadzie dla DW. Tymczasem związek między nimi jest coraz ważniejszy.

Nie chodzi tylko o Rosję i USA

Jak podkreślił, Niemcy chętnie włączą się wszędzie tam, gdzie mogą wnieść swój wkład do porozumienia. – Ale nie chodzi tylko o Rosję i USA. Chodzi też o pytanie, jaką rolę odgrywają, także w kwestii rozbrojenia, Chiny. Aktywnie zaangażujemy się w tym temacie w nadchodzących tygodniach i miesiącach – dodał szef niemieckiej dyplomacji. Odniósł się tu do sporu USA-Rosja dotyczącego układu o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych średniego zasięgu INF. Stany Zjednoczone zarzucają Rosji, że rozmieszczając pociski manewrujące 9M729 narusza postanowienia układu. Prezydent Donald Trump zapowiedział, że jeżeli Rosja nie pójdzie na ustępstwa, 2 lutego USA wycofają się z umowy.

Układ INF jest też tematem dzisiejszego spotkania w Brukseli przedstawicieli Rosji i państw członkowskich NATO. Jest to ponowna próba pośredniczenia w sporze i skłonienia Rosji do zachowania warunków układu INF.

Rosja i USA mają przy tym wspólny problem – układ nie dotyczy Chin, też dysponujących bronią jądrową.

Przemoc seksualna jako broń wojenna

Tematami, na których chcą się skoncentrować Niemcy, są obok ochrony klimatu, kontrola zbrojeń i ochrona kobiet w wojnach i konfliktach. Maas wzywa Narody Zjednoczone, by więcej robiły w tej dziedzinie.

W Syrii i innych punktach zapalnych przemoc seksualna jest stosowana jako broń wojenna, – Jest to perfidna rzeczywistość w niemal wszystkich konfliktach naszych czasów – powiedział Maas. Niemiecki dyplomata chce wspierać m.in. inicjatywy dokumentujące zbrodnie dokonywane na kobietach, by pociągnąć sprawców do odpowiedzialności.

USA zaapelowały o zwołanie w sobotę nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Wenezueli. Jeszcze nie wiadomo, czy – o ile się ono odbędzie – weźmie w nim udział także niemiecki minister spraw zagranicznych.

1 stycznia 2019 Niemcy objęły na dwa lata mandat niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Rok temu swoją dwuletnią kadencję jako niestałego członka rozpoczęła Polska.

(dpa,afp,DW / stas)