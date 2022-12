Niemcy: w przyszłym roku wzrosną płace

W badaniu przeprowadzonym przez Instytut Ifo i firmę świadczącą usługi personalne Randstad, 81 procent objętych nim menedżerów personalnych stwierdziło, że płace wzrosną średnio o 5,5 procent. 19 procent jest zdania, że płace pozostaną bez zmian, a prawie nikt nie spodziewa się ich spadku.

Im mniejsza firma, tym więcej

„Szczególnie w małych firmach i w handlu poszczególne przedsiębiorstwa oczekują nawet większych podwyżek płac” – podał dziś (23.12.2022) Instytut Ifo. Wzrost płac w handlu ma wynieść średnio 5,9 procent, a w sektorze usług 5,6 procent. Firmy przemysłowe spodziewają się wzrostu płac o 5,0 procent. Co ciekawe, im mniejsza firma, tym większa jest w niej oczekiwana podwyżka zarobków.

Ponadto, jak wynika z badania, 42 procent firm chce w nadchodzącym roku wypłacić swym pracownikom nieopodatkowaną premię inflacyjną. 44 procent z nich jeszcze się na to nie zdecydowało, a 14 procent to wyklucza. Rząd Niemiec podjął decyzję o premii inflacyjnej pod koniec września. Premie do wysokości 3000 euro będą wolne od podatku i innych opłat. Będzie to możliwe do końca 2024 roku.

Jak wynika z badania, w przemyśle premia ta będzie prawdopodobnie znacznie wyższa niż np. w handlu. Średnio firmy planują wykorzystać 71 procent przewidzianych premii.

Pracownicy poszukiwani

Jedna trzecia firm chciałaby też zatrudnić więcej pracowników w nadchodzącym półroczu. 31 procent firm podało, że liczba ich pracowników „nieco wzrośnie”, a 5 procent oczekuje „silnego wzrostu”. Prawie połowa firm planuje utrzymać poziom zatrudnienia na mniej więcej niezmienionym poziomie, 16 procent spodziewa się redukcji załogi, a 2 procent silnego spadku liczby pracowników.

Zdecydowana większość niemieckich firm odczuwa skutki niedoboru wykwalifikowanych pracowników. Aż 80 procent objętych ankietą menedżerów personalnych stwierdziło, że w nadchodzącym roku brak specjalistów da im się we znaki. W przemyśle i sektorze usług to zjawisko wystąpi w jeszcze większym stopniu, odpowiednio 85 i 84 procent. W handlu na brak fachowców cierpi 71 procent placówek.

Badaniem Instytutu Ifo i firmy Randstand objęto około 1000 szefów działów kadr i menedżerów zarządzania zasobami ludzkimi w niemieckich firmach. Przeprowadzono je w firmach z branży produkcyjnej, handlu hurtowego i detalicznego oraz sektora usług.

(AFP/jak)

