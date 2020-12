Niemcy w blokach startowych przed akcją masowych szczepień

Szczepionka przeciwko koronawirusowi właśnie jest dystrybuowana do punktów w całych Niemczech. Dziesiątki tysięcy ampułek ze szczepionką firmy BioNTech dostarczono do 27 magazynów, z których są rozsyłane do centrów szczepień i rozdzielane między członków mobilnych zespołów dokonujących szczepień na miejscu. Najpierw zaszczepieni zostaną pensjonariusze domów starców i domów opieki, którzy ukończyli 80 lat oraz personel opiekuńczy w tych placówkach i szczególnie narażeni na zakażenie się koronawirusem członkowie personelu medycznego w szpitalach.

Spahn: Do lata "oferta szczepień" dla wszystkich obywateli

Minister zdrowia Jens Spahn uprzedził mieszkańców Niemiec, że na początku akcji szczepień "mogą wystąpić zgrzyty i nieoczekiwane trudności". Jak podał, "do końca marca powinniśmy mieć do dyspozycji do 12 mln ampułek ze szczepionką". Ponieważ trzeba ją podać dwukrotnie, ta liczba ampułek wystarczy dla 5,5 do 6 mln osób.

Jens Spahn wychodzi z założenia, że do lata, jak powiedział, będzie mógł "złożyć ofertę szczepień" wszystkim obywatelom Niemiec, ponieważ do użytku powinny zostać oddane także inne preparaty. Obok szczepionki niemieckiej firmy BioNTech i jej amerykańskiego partnera, koncernu farmaceutycznego Pfizer, w grę wchodzi także szczepionka amerykańskiej firmy Moderna, o dopuszczeniu której do użytku Europejska Agencja Leków (EMA) ma zadecydować do 6 stycznia.

Centrum szczepień w Berlinie

Związek Niemieckich Miast i Gmin: "To widmo jeszcze nie ustąpiło"

Związek Niemieckich Miast i Gmin przestrzegł przed nadmiernymi oczekiwaniami związanymi z uruchomieniem akcji masowych szczepień ludności. "Zrobiliśmy początek, ale zagrożenie związane z koronawirusem jeszcze nie ustąpiło do końca", powiedział przewodniczący Związku dziennikarzom mediów wydawanych przez grupę medialną Funke.

Liczba zarażeń koronawirusem wciąż utrzymuje się na niepokojąco wysokim poziomie, a akcja masowych szczepień jeszcze się nie rozwinęła. "Na razie mamy o wiele za mało szczepionek", przyznał Burkhard Jung.

Instytut Roberta Kocha poinformował, że w Wigilię koronawirusem zaraziły się w Niemczech 25 533 osoby, z których zmarło 412 osób. W pierwszym dniu Świąt liczba zarażeń wyniosła 14 455, a liczba zgonów 240. Dane te należy traktować jako przybliżone, ponieważ podczas świąt Bożego Narodzenia przeprowadza się mniej testów na koronawirusa.

Wiedeń. Puste ulice podczas lockdownu

Trzeci lockdown w Austrii

Dziś (26.12.2020) rozpoczął się trzeci lockdown w Austrii. Wiele sklepów musiało zostać zamkniętych na najbliższe trzy tygodnie. Ponadto, przynajmniej do połowy stycznia w Austrii będą obowiązywać ograniczenia w kontaktowaniu się z innymi ludźmi i w wychodzeniu z domów. Poprzedni lockdown obowiązywał od połowy listopada do początku grudnia i od tego czasu liczba nowych zarażeń koronawirusem wyraźnie spadła. W ciągu ostatnich siedmiu dni utrzymywała się na poziomie 160 zarażeń na sto tysięcy mieszkańców, a więc niższym niż obecnie w Niemczech.

Zmutowany wirus dotarł do Francji

Odkryta w Wielkiej Brytanii nowa mutacja koronawiorusa, przedostała się już do Niemiec, a teraz stwierdzono jej obecność także we Francji. Podobnie jak do Niemiec, do Francji przeniosła go osoba przybyła z Wielkiej Brytanii. Jak podało francuskie Ministerstwo Zdrowia, chodzi tu o mieszkańca Tours w centralnej części kraju, który w ubiegłym tygodniu przyjechał z Londynu.

Francja należy do tych państw UE, które zostały najciężej dotkinięte pandemią koronawirusa. Liczba zmarłych na COVID we Francji wynosi obecnie 62 427 osób.

