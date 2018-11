Niemcy: w 2025 roku szybki internet dla wszystkich

Władze Niemiec zapowiedziały, że od 2025 roku każdemu mieszkańcowi kraju będzie przysługiwało prawo dostępu do szybkiego internetu. Do tego czasu ma zakończyć się rozbudowa sieci światłowodowej w Niemczech – poinformował szef Urzędu Kanclerskiego Helge Braun w telewizji ARD. Gdy będzie gotowa, można będzie zaskarżyć brak dostępu do szybkiej sieci. Partia Zielonych krytykuje tę datę jako zbyt odległą i domaga się, aby prawo dostępu obowiązywało już od przyszłego roku.

Cyfrowy dostęp do urzędów

Podczas zamkniętej narady w Poczdamie rząd Angeli Merkel chce także wypracować strategię uczynienia Niemiec czołowym ośrodkiem badawczym nad sztuczną inteligencją. Helge Braun dodał w ARD, że w ciągu najbliższych czterech lat Niemcy chcą zaoferować cyfrowy dostęp do wszystkich procedur administracyjnych na poziomie krajowym, landu czy powiatu. Celem jest, aby urzędy były dostępne dla interesantów przez całą dobę – tak, aby o każdej porze można było przemeldować samochód, złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego czy zgłosić narodzenie dziecka.

Niemcy w ogonie

W połowie tego roku OECD wezwała Niemcy do inwestycji w infrastrukturę cyfrową i rozbudowę sieci światłowodowej, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Dane OECD pokazują bowiem, że w międzynarodowym porównaniu dotyczącym dostępności do światłowodów, Niemcy zajmują jedno z ostatnich miejsc, daleko za takimi krajami jak Szwecja czy Litwa. Na czele stawki są Korea Południowa i Japonia.

(dpa,afp/szym)