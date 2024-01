Niemcy. Wściekli rolnicy zablokowali wicekanclerza

Ponad stu rolników uniemożliwiło Robertowi Habeckowi (Zieloni) opuszczenie promu. Do protestu doszło w czwartek wieczorem (04.01.2024) w miejscowości Schluettsiel w Szlezwiku-Holsztynie. Wracający z urlopu minister gospodarki i wicekanclerz Niemiec musiał wrócić na wyspę Hallig Hooge, z której przypłynął. Policja użyła gazu pieprzowego, by powstrzymać część rolników przed wtargnięciem na prom.

Według policji Habeck chciał rozmawiać z rolnikami. Zaproponował, aby reprezentacja składająca się z maksymalnie trzech rolników weszła na pokład, by podjąć dyskusję. Rolnicy nie przyjęli tej oferty, a zamiast tego zażądali, aby Habeck przemówił do wszystkich przez megafon lub zszedł z promu. Ochroniarze wicekanclerza jednak nie zgodzili się na taką opcję.

Minister gospodarki i wicekanclerz Niemiec Robert Habeck Zdjęcie: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Jak informuje policja, polityk wrócił do Hallig Hooge z żoną i ochroniarzami, a następnie skorzystał z innego promu w nocy i dotarł do domu około 02:30 bez dalszych protestów. „Pan Habeck bezpiecznie dotarł do domu” – powiedział rzecznik policji we Flensburgu w piątek rano.

„Haniebna” akcja

Niemiecki rząd uznał akcję protestacyjną rolników za haniebną. „Z całym zrozumieniem dla żywiołowej kultury protestu, nikt nie powinien być obojętny na taką brutalizację obyczajów politycznych” – napisał rzecznik rządu Steffen Hebestreit na Platformie X.

Blokada przybycia Habecka do przystani promowej Schuettsiel „jest haniebna i narusza zasady demokratycznego współistnienia” – czytamy.

Minister rolnictwa Cem Özdemir (Zieloni) wyjaśnił na X, że duża część społeczeństwa zgadza się co do tego, że ludzie powinni traktować się nawzajem i kłócić w cywilizowany sposób: „Zawsze stosuję tę samą miarę, niezależnie od tego, czy chodzi o przyklejających się aktywistów klimatycznych, czy rolników na przystani promowej: przemoc i środki przymusu są godne pogardy, a także szkodzą sprawie”. Minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock (Zieloni) napisała zaś na X: „Tam, gdzie słowa zastępowane są przez podburzanie tłumu, a argumenty przez przemoc, demokratyczna granica została przekroczona”.

Spór o subwencje

W Niemczech trwają obecnie protesty rolników, niezadowolonych z planowanej przez koalicyjny rząd redukcji dopłat.

W czwartek rząd Niemiec częściowo zmienił swoje stanowisko i zapowiedział rezygnację ze zniesienia zwolnień z podatku od pojazdów silnikowych dla rolnictwa. Natomiast zniesienie ulg podatkowych dla rolniczego oleju napędowego ma zostać przedłużone i wdrożone w kilku etapach.

Niemieckie Stowarzyszenie Rolników uważa te środki za niewystarczające. Na poniedziałek (08.01.2023) rolnicy zapowiedzieli wielkie blokady w całym kraju.

