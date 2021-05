Niemcy uznają zbrodnie kolonialne w Namibii za ludobójstwo

„Jestem szczęśliwy i wdzięczny, że udało nam się osiągnąć porozumienie z Namibią w kwestii tego, jak poradzić sobie z najciemniejszym rozdziałem naszej wspólnej historii” – powiedział w Berlinie minister spraw zagranicznych Heiko Maas.

Po przeszło stu latach po zbrodniach niemieckiej potęgi kolonialnej na terenie dzisiejszej Namibii, rząd federalny uznał okrucieństwa popełnione na grupach etnicznych Herero i Nama za ludobójstwo i tak je nazywa. Oficjalną prośbę o przebaczenie ma złożyć prezydent federalny Frank-Walter Steinmeier podczas specjalnej ceremonii w parlamencie Namibii.

1,1 miliarda euro na projekty rozwojowe

Niemiecki rząd wesprze potomków ofiar ponad miliardem euro. „W geście uznania niezmierzonych cierpień zadanych ofiarom, chcemy wesprzeć Namibię i potomków ofiar istotnym programem na odbudowę i rozwój, wynoszącym 1,1 miliarda euro” – zapowiedział Heiko Maas. Pieniądze przeznaczone są na 30-letnie wsparcie projektów na terenach zamieszkanych przez Herero i Nama.

Na wniosek strony namibijskiej dzięki programowi mają być finansowane: reforma rolna, w tym zakup i zagospodarowanie gruntów, rolnictwo, infrastruktura wiejska i zaopatrzenie w wodę, a także szkolenia zawodowe – poinformowało niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Członkowie plemienia Herero, którzy uciekli przed zagładą przez pustynię

„Zobowiązanie polityczne i moralne”

Rząd federalny jednocześnie podkreślił, że uznanie ludobójstwa i utworzenie funduszu pomocy nie może prowadzić do roszczeń odszkodowawczych, a jest tylko zobowiązaniem politycznym i moralnym.

Wcześniej, po ponad pięciu latach negocjacji, delegacje obu krajów doszły do porozumienia w sprawie wspólnej deklaracji politycznej, na którą obecnie zgodziły się oba rządy.

Dzisiejsza Namibia była niemiecką kolonią od 1884 do 1915 roku. Głównym tematem dialogu na temat rozliczenia się z przeszłością, były wydarzenia z lat 1904-1908 na terenie ówczesnej kolonii Niemiecka Afryka Południowo-Zachodnia, gdy wojska Cesarstwa Niemieckiego pod wodzą Lothara von Trothy (1848-1920) brutalnie rozprawiły się z plemionami Herero i Nama. Według historyków zginęło około 65 000 z 80 000 Herero i co najmniej 10 000 z 20 000 Nama.

W odniesieniu do umowy minister spraw zagranicznych RFN zaznaczył, że nie było to definitywne odcięcie się od przeszłości. Ale jest to „ważny krok, aby pogodzić się ze zbrodniami i wspólnie kształtować przyszłość”.

