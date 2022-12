Niemcy uwielbiają gotówkę. Bez niej ani rusz

Gotówka jest nadal bardziej popularna wśród niemieckich konsumentów niż konsumentów w innych krajów Europy – wynika z analizy firmy doradczej Strategy&. Opublikowana w czwartek (1.12.2022) w Monachium analiza objęła 15 krajów.

Gotówka jest ulubionym środkiem płatniczym dla ponad połowy niemieckich konsumentów (54 proc.). Dla wszystkich 15 krajów średnia ta wynosiła tylko 37 procent. Na samym końcu skali znalazła się Dania – gdzie tylko 17 procent konsumentów woli płacić gotówką. W Polsce taką formę preferuje 32 proc. ankietowanych.

Również w porównaniu z sąsiadami z Austrii i Szwajcarii przywiązanie Niemców do gotówki jest znacznie większe. W Austrii płacić gotówką woli 47 proc. konsumentów, a w Szwajcarii już tylko 35 procent.

Zakupy bez portfela

Dla zwolenników elektronicznych płatności jest jednak dobra wiadomość – nawet w Niemczech gotówka traci stopniowo na znaczeniu. W poprzednim sondażu z 2018 roku jeszcze 61 proc. konsumentów w Niemczech preferowało gotówkę jako środek płatniczy.

Tymczasem, jak wynika z tegorocznego badania, w Europie już spory odsetek konsementów robi zakupy bez portfela i woli płacić telefonem komórkowym. Średnio w 15 krajach był to co piąty pytany (21 proc.). Taki też wynik odnotowuje się w Polsce, ale w Niemczech tylko co dziesiąty konsument (9 proc.) płaci za zakupy smartfonem.

Sektor Fintech

Niemcy na razie nie kwapią się też do założenia konta bankowego w jakimś startupie obsługującym technologie finansowe (tzw. Fintech) lub korzystania z technologii płatniczych takich firm jak Apple czy Google. W Niemczech korzystanie z tego może sobie wyobrazić tylko 27 procent pytanych (w Polsce 59 procent).

Strategy& jest częścią międzynarodowej firmy audytorskiej PwC. Na potrzeby sondażu firma przepytała we wrześniu i październiku br. łącznie 5750 osób w 15 krajach. Chodziło o konsumentów w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Polsce, na Węgrzech, w Holandii, Belgii, Szwecji, Austrii, Szwajcarii, Danii, Finlandii, Irlandii i Turcji.

(DPA/dom)