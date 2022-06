Niemcy. Uchodźcy z Ukrainy zwiększą bezrobocie

Jak podaje dziennik „Welt am Sonntag”, Federalna Agencja Pracy (BA) w poufnym „scenariuszu kalkulacyjnym” szacuje, że do końca roku do urzędów pracy trafi 746 tysięcy Ukraińców w wieku produkcyjnym, którzy będą uprawnieni do otrzymywania zasiłków. W najbliższych tygodniach ma ich być już 410 tysięcy. Dokument został skalkulowany w tym tygodniu; na tej podstawie dane dotyczące osób zdolnych do pracy i uprawnionych do zasiłku” mają „charakter orientacyjny i należy je odpowiednio interpretować”.

Od 1 czerwca ukraińscy uchodźcy – są to głównie kobiety z dziećmi – mogą korzystać z normalnych podstawowych świadczeń, które otrzymują także niemieccy bezrobotni i osoby ubiegające się o status uchodźcy. Gdyby scenariusz BA miał się ziścić, udział migrantów w całej grupie bezrobotnych wzrósłby do ponad 50 procent – czytamy w dzienniku.

Według danych BA z grudnia 47 procent bezrobotnych w Niemczech miało pochodzenie migracyjne, zaś wśród osób uprawnionych do pobierania zasiłków – oprócz bezrobotnych są to także osoby dofinansowywane z powodu przychodów poniżej tzw. minimum egzystencji – odsetek migrantów wyniósł 56 procent. BA ocenia, że do tej pory do Niemiec przybyło około 766 000 uchodźców z Ukrainy.

(KNA/sier)

