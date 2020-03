Niemcy: Ubiegający się o azyl będą pracować przy zbiorach

Szefowa resortu rolnictwa Julia Kloeckner (CDU), wraz z ministrem spraw wewnętrznych Horstem Seehoferem (CSU), chcą przyczynić się do "umożliwienia okresowego podjęcia pracy przez osoby ubiegające się o azyl, a które nie mają pozwolenia na pracę". Takie wyjaśnienie przekazała Julia Kloeckner w rozmowie z grupą medialną Funke.

Wielu z nich przybyło z bezpiecznych krajów pochodzenia, takich jak Albania, Bośnia i Hercegowina, Serbia albo Czarnogóra. – Chcą się zabrać do pracy i na coś się przydać – dodała.

Rolnicy obawiają się braku rąk do pracy

Niemieccy rolnicy są zaniepokojeni

Minister Seehofer zarządził w środę 25 marca, że pomocnicy przy żniwach i inni pracownicy sezonowi w rolnictwie nie mogą wjeżdżać do Niemiec z powodu epidemii koronawirusa. Julia Kloeckner zwróciła uwagę, że wielu niemieckich rolników jest tym głęboko zaniepokojonych. – Żniw i akcji siewnej nie można przesunąć na inny termin niczym koncertu czy zawodów sportowych i nie da się ich nadrobić później – podkreśliła minister.

Niemieckie władze przyszły z pomocą gospodarstwom rolnym, uchwalając cały pakiet w dotychczas obowiązujących przepisach. I tak, osoby korzystające z federalnej ustawy stypendialnej (BAfoeG) albo pobierające wynagrodzenie za pracę w niepełnym wymiarze godzin mogą podjąć pracę w rolnictwie bez wliczania im uzyskanych tam zarobków do ich dochodów. Pracownicy sezonowi, którzy już przebywają w Niemczech, mogą w tym sezonie pracować w rolnictwie przez 115, a nie, jak do tej pory przez 70 dni, bez konieczności płacenia stawek ubezpieczenia społecznego.

Minister rolnictwa promuje platformę dla chętnych do pracy sezonowej

Duży sukces platformy internetowej

Dużym sukcesem, jak poinformowała dalej minister Kloeckner, okazała się nowo otwarta platforma internetowa www.daslandhilft.de. Zgłosili się na nią liczni chętni do podjęcia okresowej pracy w rolnictwie. – Napływ zgłoszeń jest naprawdę duży; w ciągu pierwszych pięciu dni zgłosiło się już ponad 30 tysięcy osób – powiedziała minister rolnictwa.

Platformę tę otwarto we wtorek 24 marca. Ma ona dopomóc w wyrównaniu ubytków do pracy pomocniczej w niemieckim rolnictwie wskutek niewystarczającego napływu pracowników sezonowych z zagranicy, którzy nie mogą przybyć do Republiki Federalnej z powodu epidemii koronawirusa. Patronuje jej Ministerstwo Rolnictwa RFN.

AFP, EPD/jak