Niemcy: Trybunał uchylił zakaz komercyjnej pomocy w samobójstwie

Wprowadzony w 2015 roku w Niemczech zakaz komercyjnego udzielania pomocy w samobójstwie jest niezgodny z niemiecką ustawą zasadniczą – orzekł w środę (26.02.2020) Federalny Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe.

Przewodniczący Trybunału prof. Andreas Vosskuhle argumentował, że istnieje prawo do samostanowienia o własnej śmierci. Obejmuje to także wolność wyboru co do odebrania sobie życia i skorzystania przy tym z pomocy innych. Wprowadzony pięć lat temu do kodeksu karnego paragraf 217 w dużej mierze to uniemożliwia – uznał niemiecki TK.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wspomaganie samobójstwa noszące znamiona działalności gospodarczej zagrożone jest w Niemczech karą grzywny albo pozbawienia wolności do 3 lat. Karze nie podlegała jedynie najbliższa rodzina ciężko chorych, która udzieliłaby takiej pomocy.

Prawo do życia

Zaostrzając przepisy w tej sprawie w 2015 roku ustawodawca argumentował, że żaden nieuleczalnie chory człowiek nie powinien znaleźć się pod presją, aby skończyć z życiem. Skargę przeciwko tym regulacjom złożyła do Trybunału grupa chorych, organizacje zajmujące się umożliwianiem samobójstwa, a także lekarze.

Ci ostatni skarżyli w Karlsruhe zwracając uwagę, że mogą zostać uznani za przestępców prowadząc niektóre postępowania w medycynie paliatywnej wobec nieuleczalnie chorych. Część lekarzy domagała się także prawa do udostępnienia chorym, w ściśle określonych przypadkach, preparatów powodujących śmierć.

W Niemczech zakazana pozostaje aktywna pomoc w samobójstwie – na przykład zaaplikowanie nieuleczalnie chorej osobie zabójczej substancji. Traktowane jest to jak zabójstwo na żądanie. Osoba, która chce skończyć z własnym życiem, musi przyjąć substancję samodzielnie.

Wyrok Trybunału w Karlsruhe ostro skrytykowały Kościoły katolicki i ewangelicki. – Ten wyrok stanowi cezurę dla naszej kultury nastawionej na aprobację i wspieranie życia – ogłosiły wspólnie Niemiecka Konferencja Episkopatu i Rada Kościoła Ewangelickiego. Kościoły zapowiedziały, że nadal będą dążyć do tego, aby zorganizowane formy pomocy w samobójstwie nie stały się akceptowaną normalnością w Niemczech.

Większość Niemców za eutanazją

Większość Niemców popiera eutanazję – wynika z sondażu przeprowadzonego przez instytut infratest dimap dla magazynu telewizyjnego „Report Mainz”. Cztery z pięciu ankietowanych osób (81 procent) jest za tym, by pozwolić lekarzom na pomoc przy samobójstwie ciężko chorych osób.

Oznacza to, że poparcie dla eutanazji wzrosło. W 2012 roku na to samo pytanie twierdząco odpowiedziało 76 procent pytanych.

Ponad dwie trzecie (67 procent) ankietowanych odrzuca paragraf 217 kodeksu karnego.

