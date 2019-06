Niemcy trwają przy swoim rządzie

Spektakularnie niskie wyniki CDU (22,6%) i SPD (15,8%) w wyborach do Parlamentu Europejskiego to powód do spekulacji na temat końca wielkiej koalicji w Niemczech. Opublikowany przez portale RTL i n-tv barometr nastrojów społecznych świadczy jednak o tym, że Niemcy nie są gotowi na zmiany. Z 1003 pytanych osób 33% życzyłoby sobie zmiany rządu, zaś zdaniem 59% pytanych, CDU i SPD „powinny się wziąć w garść i rządzić aż do końca kadencji”.

Najmniej zwolenników zmiany rządu jest wśród wyborców CDU (14%). Więcej jest ich w elektoracie SPD (32%), a jeszcze więcej (40%) wśród wyborców Zielonych. Wśród wyborców Lewicy takiego zdania jest 49%, w elektoracie FDP 38%, a wśród sympatyków AfD zmiany na szczytach władzy chce 68% pytanych.

CDU bez zmian

Politycy CDU przestrzegają przed zmianą linii partii jako możliwym następstwem wyborczego wyniku. Wiceprzewodniczący CDU Armin Laschet zaapelował do szefowej partii Annegret Kramp-Karrenbauer, by nie rezygnowała z kontynuacji kursu Angeli Merkel. – Recepta sukcesu CDU epoki Merkel to pragmatyczne rozwiązywanie problemów i trafianie do wyborców także spoza rdzenia chadeckiego elektoratu. Tego powinniśmy się trzymać – powiedział Laschet w rozmowie z Welt am Sonntag.

Partyjni koledzy radzą też swojej szefowej, która chce bardziej akcentować cele klimatyczne, by nie ścigała się z Zielonymi. – W centrum zainteresowania partii ma pozostawać nie mniejszość, lecz klasa średnia, czyli większość ciężko pracujących ludzi – powiedział agencji DPA Axel Fischer z zarządu frakcji CDU/CSU

Kramp-Karrenbauer i Merz: kto będzie kanclerzem?

Kto zostanie w przyszłości kanclerzem?

Po wyborach odżyła dyskusja na temat przyszłego kanclerza. Przewodnicząca CDU chce, by kandydatury zostały zgłoszone pod koniec 2020 roku. Laschet, który jest premierem Nadrenii Północnej – Westfalii, nie chce spekulować na temat swojej kandydatury, tłumacząc, że zajmują go bieżące obowiązki.

Z badań Kantar Emnid wynika, że ma też stosunkowo niewielkie szanse. Za Laschetem w roli kanclerza opowiedziało się 9% pytanych Niemców. Większe szanse ma szefowa partii (28%), a prześciga ją w rankingu Friedrich Merz (31%), którego Kramp-Karrenbauer pokonała w wyścigu o przywództwo w partii.

Z barometru RTL i n-tv wynika, że w rankingu potencjalnych kanclerzy obecną szefową CDU wyprzedza także szef Zielonych Robert Habeck (34:21%).

(dpa/sier)