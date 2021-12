Niemcy. To mogą być ostatnie święta z chrześcijańską większością w kraju

Takie dane przynosi sondaż przeprowadzony przez Instytut Allensbacha na zlecenie niemieckiej gazety „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. „Przywiązanie ludzi w Niemczech do chrześcijaństwa słabnie. Zbliżające się święta będą prawdopodobnie ostatnimi, w czasie których chrześcijanie w Niemczech będą stanowili większość” – czytamy w gazecie.

W badaniu Instytutu Allensbacha już tylko 28 procent mieszkańców Niemiec deklaruje, że należy do Kościoła ewangelickiego. W 1995 roku było to 37 proc. Podobny spadek widać przy liczbie osób deklarujących się jako katolicy. Obecnie to już tylko 25 proc. mieszkańców Niemiec, o 11 punktów procentowych mniej niż w 1995.

„Taki rozwój sytuacji raczej przyspieszył niż zwolnił, dlatego kwestią miesięcy a nie lat jest spadek liczby członków Kościołów poniżej poziomu 50 procent” – czytamy.

Nie tylko skandale

„Frankfurter Allgemeine Zeitung” przypomina, że w minionych miesiącach i latach dużo mówiło się o skandalach w Kościołach, zwłaszcza w katolickim słychać było o skandalach finansowych i przede wszystkim o przypadkach wykorzystywania seksualnego dzieci i zaniedbaniach przy ich wyjaśnianiu. Ale w ocenie gazety zbytnim uproszczeniem byłoby tłumaczenie spadku liczby wiernych tylko tymi problemami.

„W rzeczywistości już od dekad można obserwować erozję chrześcijaństwa w Niemczech, która postępuje powoli ale wytrwale, pozostając ostatecznie obojętna na aktualne wydarzenia. Chodzi o pełzającą, dlatego niewyróżniająca się na co dzień, ale jednak fundamentalną przemianę społeczeństwa”.

Jak czytamy, szczególnie dramatyczna jest utrata znaczenia Kościołów w publicznym dyskursie. Gazeta przypomina badania Allensbacha sprzed 10 lat, gdy już wtedy oba duże kościoły chrześcijańskie trafiły na ostatnie miejsce zestawienia, gdy pytano o instytucje, które powinny wysyłać ważne społeczne sygnały.

Zdecydowana większość Niemców (70 procent) nadal uważa jednak, że chrześcijaństwo „należy do Niemiec”, czyli jest częścią tego kraju. W odniesieniu do islamu takiego zdania jest zaledwie 17 procent.