Niemcy. TikTok pomógł wygrać skrajnej prawicy

W docieraniu do wyborców głosujących po raz pierwszy AfD była dwa razy skuteczniejsza niż wszystkie inne partie razem wzięte. To może wyjaśniać, dlaczego osiągnęła tak dobre wyniki wśród młodych wyborców.

W jakim stopniu TikTok pomógł skrajnie prawicowej partii Alternatywa dla Niemiec (AfD) osiągnąć rekordowe wyniki w dwóch wyborach do lantagów? Z sondażu instytutu infratest dimap wynika, że AfD stała się najsilniejszą partią wśród młodych wyborców w wieku od 18 do 24 lat, znacznie wyprzedzając inne ugrupowania.

– Biorąc pod uwagę popularność TikToka wśród młodych internautów, może to być związane z silną obecnością treści AfD na tej platformie – mówi Roland Verwiebe, profesor Uniwersytetu Poczdamskiego i jeden z koordynatorów projektu monitorującego aktywność niemieckich partii na TikToku.

– Uważamy, że sukces AfD na TikToku najprawdopodobniej przyczynił się do jej sukcesu wyborczego – stwierdził w rozmowie z DW, dodając: „Połowa wszystkich osób w wieku od 16 do 24 lat czerpie informacje polityczne wyłącznie z TikToka. To sprawia, że platforma ta jest niezwykle wpływowa”.

Fałszywe profile i lawina filmów

W niedzielnych wyborach do landtagu w Saksonii i Turyngii, AfD uzyskała najlepszy wynik spośród wszystkich skrajnie prawicowych partii od czasów II wojny światowej. Zdobyła sama ponad dwukrotnie więcej głosów niż trzy partie w koalicyjnym rządzie kanclerza Olafa Scholza razem wzięte – SPD, Zieloni i FDP.

Naukowcy z Poczdamu przeprowadzili analizę danych użytkowników, która sugeruje, że w tygodniach poprzedzających wybory treści związane z AfD dotarły do znacznie większej liczby odbiorców na TikToku niż treści związane z innymi partiami politycznymi.

Na potrzeby tej analizy stworzyli na TikToku 30 fikcyjnych profili użytkowników urodzonych w roku 2006 i mieszkających w Turyngii, Saksonii oraz Brandenburgii – landzie, gdzie 22 września odbędą się wybory do landtagu. Następnie przeanalizowali ponad 75 tys. wideo, które pojawiły się na ich kanałach w tygodniach poprzedzających wybory.

Okazało się, że otrzymywali średnio dziewięć filmów tygodniowo z treściami AfD, w porównaniu do nieco ponad jednego filmu tygodniowo związanego z centroprawicową Unią Chrześcijańsko-Demokratyczną (CDU) lub nowo utworzonym populistycznym Sojuszem Sahry Wagenknecht (BSW), a także znacznie mniej treści związanych z jakąkolwiek inną partią.

Sieć influencerów

Jednocześnie badacze zaobserwowali, że liczba filmów pojawiających się na kanałach użytkowników nie korelowała z całkowitą liczbą treści tworzonych przez partie.

– Na przykład SPD wyprodukowała więcej filmów niż AfD w ciągu ośmiu tygodni przed wyborami w Turyngii i Saksonii. Ale filmy tej partii były bardzo rzadko odtwarzane na kanałach użytkowników – mówi Roland Verwiebe.

Badacz wyjaśnia, że jedną z przyczyn może być to, że sieć dobrze powiązanych prawicowych influencerów na TikToku udostępnia treści AfD i pomaga je nagłaśniać. Poza tym większość kandydatów AfD, bardziej niż kandydaci jakiejkolwiek innej partii, jest aktywna na tej platformie.

Z badania przeprowadzonego w czerwcu tego roku przez Centrum Edukacyjne im. Anny Frank także wynika, że AfD była bardziej aktywna na TikToku niż jakakolwiek inna partia polityczna mająca swoich przedstawicieli w Bundestagu.

Analitycy polityczni przypisują rosnącą popularność AfD wśród młodych wyborców, przynajmniej częściowo, własnie jej obecności w mediach społecznościowych.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego w czerwcu tego roku 16 procent młodych Niemców głosowało na AfD, co potroiło jej udział w tej grupie demograficznej w porównaniu z poprzednimi wyborami do PE w 2019 roku. Verwiebe powiedział, że trend ten znalazł odzwierciedlenie w wyborach do landtagów w Turyngii i Saksonii w miniony weekend.

Dodał, że treści propagujące AfD, które on i jego współpracownicy zaobserwowali przed tymi wyborami, były bardzo zróżnicowane, od klipów z przemówień politycznych po emocjonalne filmy na tematy takie jak imigracja i pozornie niepolityczne treści, takie jak filmy podróżnicze lub kulinarne.

– AfD opanowała rozrywkową naturę TikToka – dodał. – Bardzo dobrze zrozumiała charaktej tej platformy.

Artykuł ukazał się pierwotnie nad stronach Redakcji Niemieckiej DW

