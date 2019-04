Niemcy: test ze znajomości języka za trudny

Ponad 16 tys. osób z małżeństw obcokrajowców nie zdało w ubiegłym roku testu z języka niemieckiego, co jest warunkiem łączenia rodzin – piszą gazety z grupy medialnej Funke powołujące się na odpowiedź rządu federalnego na zapytanie klubu parlamentarnego Lewicy.

W 2018 r. do stosownego testu przystąpiło 48 130 osób. Jedna trzecia z nich – 16 200, go nie zdała. Zdanie testu jest jednym z warunków przyjazdu żony lub męża do partnera / partnerki żyjących już w Niemczech.

Według informacji rządu RFN od lat wzrasta liczba osób ubiegających się o pozwolenie na przyjazd w ramach łączenia rodzin. W 2016 r. odpowiedni test językowy przeszło 37 tys. 840 osób, w 2017 były to już 42 tys., a w ubiegłym roku wspomniane 48 tys.130. Odsiew utrzymuje się na tym samym poziomie – także od lat jedna trzecia z przystępujących do egzaminu go nie zdaje.

Do testu językowego nie muszą przystępować starający się o sprowadzenie męża/żony obywatele Unii Europejskiej, USA i Izraela, ponadto wykwalifikowani pracownicy i osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą. Z potrzeby zaliczenia testu językowego wyłączeni są też partnerzy osób ze statusem uchodźcy.

Inaczej jest w przypadku małżeństw z partnerami z Turcji, Rosji, Kosowa i Macedonii, ale też Tajlandii, Wietnamu czy Iraku. Partnerzy z tych krajów muszą się wykazać podstawową znajomością języka, by móc przyjechać do Niemiec.

Największe problemy mają najwyraźniej Irakijczycy – według danych rządu w Berlinie na 1626 osób, które przystąpiły w ubiegłym roku do egzaminu, zdało go tylko 722. Ponad połowa odpadła. Na przyjazd do drugiej połowy w Niemczech grupa ta może liczyć dopiero po powtórzeniu i zaliczeniu testu.

Zakupy i formularze

Ustalona przez Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców (BAMF) tak zwana „prosta znajomość języka” wymaga, by cudzoziemiec rozumiał proste zdania niezbędne do porozumienia się w życiu codziennym, potrafił się przedstawić, zrobić zakupy albo zapytać o drogę. Musi też być w stanie samodzielnie wypełnić różne formularze.

Posłanka Lewicy Gökay Akbulut

Frakcja Lewicy w Bundestagu krytykuje, że kryteria sprowadzania małżonków są „całkowicie nierealistyczne”. Testy językowe prowadzą do tego, że „rodziny zostaną rozłączone na lata”, powiedziała gazetom grupy Funke posłanka Lewicy Gökay Akbulut. „Znacznie łatwiejsza, tańsza i mniej stresująca byłaby nauka języka na miejscu, w Niemczech”, argumentuje parlamentarzystka.

Innego zdania jest pełnomocniczka rządu federalnego ds. integracji Annette Widmann-Mauz (CDU). Według niej przepisy obowiązujące od 2007 roku sprawdziły się i słuszny jest wymóg, by obcokrajowcy, którzy zamierzają żyć w Niemczech, już przed przyjazdem dysponowali „prostą znajomością języka”. „Tylko w ten sposób mogą sobie tutaj od początku poradzić i odnaleźć się w społeczeństwie”, argumentuje Widmann-Mauz.