Niemcy. Test na koronawirusa dla wszystkich?

Testy całej populacji nie są na razie możliwe – przyznaje Związek Niemieckich Lekarzy Laboratoryjnych (BDL), zajmując głos w debacie o przeprowadzenie w Niemczech testów na wielką skalę. – W obecnej sytuacji to iluzoryczne – mówi przewodniczący BDL Andreas Bobrowski.

Jest coraz mniej materiałów potrzebnych do przeprowadzenia testów, takich jak zestawy do pobierania próbek czy odczyniki laboratoryjne. Bardzo długo czeka się na dostawę urządzeń potrzebnych do zbadania próbek.

Decydują lekarze i kliniki

Testy powinny być teraz przeprowadzane zgodnie z przyjętymi priorytetami, przede wszystkim tam, gdzie jest to konieczne – uważa Bobrowski. Instytut Roberta Kocha opracował kryteria w tym zakresie. Kliniki i lekarze decydują o tym, kto ma być badany. Obecnie przeprowadzanych jest tygodniowo do 500 tys. testów na koronawirusa - wynika z danych ministerstwa zdrowia.

Branżowy związek odrzuca też pomysł korzystania z laboratoriów weterynaryjnych. – Nie mają one zezwoleń na analizę ludzkich próbek patogennych. Ponadto brakuje im wiedzy na temat zarządzania pacjentami i związanej z tym ochrony danych osobowych – zaznaczył Bobrowski.

Kiedy koniec zakazów?

Niemiecki MSZ i ministerstwa spraw wewnętrznych krajów związkowych nie zamierzają na razie poluzować obowiązujących od 23 marca ograniczeń w kontaktach społecznych, które mają pomóc w walce z koronawirusem. – Jesteśmy dopiero na początku pandemii i nie możemy rezygnować przedwcześnie z niezbędnych środków mających przerwać łańcuch infekcji – zaznaczył minister spraw wewnętrznych Niemiec Horst Seehofer po konferencji z landowymi ministrami. – Na razie nie ma wiarygodnych danych na temat tego, czy i w jaki sposób podjęte kroki są skuteczne. Dlatego teraz złagodzenie środków nie jest możliwe – zaznaczył przewodniczący konferencji ministrów spraw wewnętrznych Georg Maier, który kieruje tym resortem w Turyngii.

Pacjenci po Covid-19

Niemiecka Izba Lekarska opowiedziała się z kolei za zniesieniem zakazu kontaktu dla tych, którzy przeszli już zakażenie koronawirusem. Dlatego dobrze byłoby przetestować jak najwięcej Niemców na obecność przeciwciał. „Każdy, kto ze względu na przebytą infekcję jest już odporny, mógłby wrócić do pracy i uczestniczyć w życiu społecznym” – uważa prezes Izby Klaus Reinhardt w wywiadzie dla „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

– To nierealistyczne – ripostuje Eugen Brysch, prezes Niemieckiej Fundacji Ochrony Pacjentów. – W sytuacji kryzysowej wszyscy muszą przestrzegać tych samych zasad, w przeciwnym razie to nie zadziała – wyjaśnił.

Dodał, że gdyby osoby, które przeszły wywołaną koronawirusem chorobę Covid-19, wróciły do normalnego życia, oznaczałoby to chaos dla służb porządkowych. Bo jak potem kontrolować to wszystko?

