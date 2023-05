Niemcy. Tanieją nieruchomości nad morzem

Trwający od lat wzrost cen nieruchomości zatrzymał się nie tylko w miastach, ale również na niemieckim wybrzeżu Morza Północnego i Bałtyku. Jak wynika z aktualnego raportu sporządzonego przez biuro maklerskie Von Poll Immobilien, w pierwszym kwartale 2023 roku nadmorskie nieruchomości były oferowane taniej niż przed rokiem lub ich cena stagnowała.

– To wyraźnie pokazuje, że ze względu na obecną sytuację w zakresie stóp procentowych potencjalni nabywcy nie są już skłonni zapłacić każdej ceny i muszą dokładniej kalkulować, na co mogą sobie pozwolić – mówi Daniel Ritter z Von Poll Immobilien. – Mimo to stwierdzamy, że nadal istnieje popyt na nieruchomości o charakterze mieszkalnym na wybrzeżu. Spodziewamy się, że w ciągu 2023 roku rynek ponownie ustabilizuje się w pożądanych na nabrzeżu lokalizacjach.

Sylt nadal najdroższy

Wśród najdroższych nieruchomości nadal górują Wyspy Północnofryzyjskie, szczególnie wyspa Sylt. Na wyspach za metr kwadratowy powierzchni mieszkalnej trzeba zapłacić średnio 12 866 euro, a na Sylcie nawet 15 348 euro. Odnotowano tu jednak spore spadki cen. Podczas gdy nieruchomości na całych Wyspach Północnofryzyjskich potaniały o 7,5 procent w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, na Sylcie ceny spadły aż o 14 procent. Według raportu na drugim miejscu pod względem cen znalazły się Wyspy Wschodniofryzyjskie ze średnią 8 626 euro za metr kwadratowy. Tam poziom cen spadł zaledwie o pół procent.

Również na niemieckim wybrzeżu Morza Bałtyckiego, które w ostatnich latach przeżywało boom cenowy, tendencja ta według pośredników nieruchomości odwróciła się, z wyjątkiem niektórych regionów w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Na niemieckiej części wyspy Uznam cena metra kw. wzrosła o ponad 7 proc. i wynosi obecnie ok. 4300 euro. Natomiast w powiecie Pomorze Przednie-Rugia wzrost cen wyniósł 8,5 procent do 2585 euro, a w powiecie Pomorze Przednie-Greifswald ponad 6 procent do 1893 euro za metr kw. Wzrost cen dotyczy w tym regionie przede wszystkim domów jedno- i dwurodzinnych.

Duże spadki w innych regionach

W pozostałych regionach Morza Bałtyckiego agencje nieruchomości notują spadki cen, przede wszystkim na wyspie Fehmarn (spadek o 18,5 proc. do 3718 euro za metr kw.), w Fischland-Darß-Zingst (13,2 proc. do 3579 euro) oraz w Lubece i Kilonii (mniej o 12,6 i 11,6 proc. do odpowiednio 3504 i 3256 euro).

Dokładnie taka sama sytuacja panuje na wybrzeżu Morza Północnego. Według raportu ceny nieruchomości najbardziej spadły w okręgu Wittmund (o 16,1 proc. do 2052 euro), we Fryzji Północnej (14 proc. do 2148 euro), a także w Wilhelmshaven (o 10 proc. do 2061 euro).

