Społeczeństwo

Niemcy. Surowe przepisy w sprawie posiadania broni

Strzelanina zdarza się w Niemczech rzadko. To dlatego, że obowiązujące przepisy regulujące dostęp do broni palnej należą do najsurowszych w Europie.

Karta posiadania broni oraz pistolet kalibru 9 mm z nabojami i magazynkiem