Niemcy: supermarkety wyprzedziły sklepy dyskontowe

12 superfoodów z warzywniaka

Jarmuż

Jarmuż to zimowy klasyk na wielu stołach. Zbiera sie go od października do lutego. Niemcy jedzą go najchętniej z boczkiem i kiełbaskami, ale jarmuż, dzięki dużej zawartości białka i żelaza, z powodzeniem może je zastąpić. Poza tym jest on bogaty w witaminy C, E i K, a także w kwas foliowy, wapń, wapno i magnez.