Niemcy. Stulatka zaszczepiona jako pierwsza

W prywatnym domu spokojnej starości Krueger w Halberstadt zaszczepiono w sobotę (26.12.2020) ponad stuletnią Edith Kwoizallę. Zanim przystąpiono do szczepień władze starostwa upewniły się czy dom seniora jest na to przygotowany. Właściciel placówki Tobias Krueger powiedział, że „każdy dzień oczekiwania to o jeden dzień za dużo”. Szczepieniom na koronawirusa podda się tam jeszcze 40 pensjonariuszy i dziesięciu pracowników.

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>

Oficjalnie szczepienia w Niemczech rozpoczynają się w niedzielę (27.12.2020). W sobotę dotarła pierwsza dostawa kilkudziesięciu tysięcy szczepionek. Zostaną one rozdzielone odpowiednio między centra szczepień oraz mobilne oddziały dokonujące szczepień. Najpierw zaszczepieni zostaną pensjonariusze domów starców i domów opieki, którzy ukończyli 80 lat oraz personel opiekuńczy w tych placówkach i szczególnie narażony na zarażenie koronawirusem personel medyczny w szpitalach.

(DPA/jar)