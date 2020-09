Niemcy: Strumień pieniędzy dla publicznego sektora zdrowia

Decyzja ta jest wnioskiem wyciągniętym z koronakryzysu. Kanclerz Angela Merkel oraz premierzy Bawarii i Hamburga, Markus Soeder i Peter Tschentscher podkreślili we wtorek (08.09.2020) znaczenie lokalnych urzędów zdrowia w zwalczaniu pandemii koronawirusa. Na pracowników tych placówek spadło w tym roku o wiele więcej obowiązków.

W łączeniu wideo z reprezentantami szczebla federalnego i landowego, gminami oraz placówkami medycznymi kanclerz Niemiec zapowiedziała, że wspomniane cztery miliardy euro zostaną zwolnione w kolejnych latach. To dofinansowanie mogłoby przyczynić się do wsparcia urzędów zdrowia, które śledzą łańcuch infekcyjny osób zakażonych koronawirusem.

Angela Merkel chwaliła pracę urzędów zdrowia w Niemczech

„To, że udało nam się tak dobrze przejść przez pandemię, ma również związek z tym, jak zbudowane jest nasze państwo”, powiedziała Merkel, odnosząc się do możliwości podejmowania decyzji na miejscu, co różni się od procedur w krajach scentralizowanych. Dodała, że zostały utworzone mobilne grupy interwencyjne, które w razie wzrostu infekcji mogą być wsparciem dla lokalnych urzędów zdrowia.

Premier Bawarii Markus Soeder podziękował za pomoc federalną, dzięki której w Bawarii utworzono 750 nowych miejsc pracy, a te dołączyły do 4000 sfinansowanych przez samą Bawarię. „Nigdy wcześniej publiczny sektor służby zdrowia nie był tak cenny jak dziś”, zaznaczył Soeder, nawiązując do pandemii koronawirusa.

Burmistrz Hamburga Peter Tschentscher z kolei zaznaczył, że Hamburg zrównał wynagrodzenia lekarzy w sektorze publicznym z wynagrodzeniami w szpitalach. Niższe wynagrodzenie uchodziło do tej pory za powód, dla którego wiele miejsc pracy nie było obsadzonych.

W Niemczech jest niemal 400 urzędów zdrowia. Według planu ministra zdrowia Niemiec Jensa Spahna (CDU) i jego kolegów z krajów związkowowych do końca 2022 roku publiczny sektor zdrowia ma zostać zasilony co najmniej 5000 miejsc pracy. 1500 spośród nich ma zostać utworzonych do końca przyszłego roku.

