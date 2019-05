Niemcy: strajk katoliczek, chcą zmian w Kościele

W kilkuset miejscowościach w Niemczech odbyły się w weekend protesty kobiet domagających się zmian w Kościele katolickim. W obliczu skandali pedofilskich organizatorki protestu wezwały do odnowy Kościoła, w tym do umożliwienia kobietom przyjmowania święceń kapłańskich.

– Frustracja i pragnienie nowego otwarcia w Kościele są ogromne – powiedziała jedna z inicjatorek akcji Lisa Koetter komentując niespodziewanie duży odzew na apel kobiet z parafii Świętego Krzyża w Muenster. Do akcji przyłączyło się kilkaset grup z całych Niemiec.

Do najbliższej soboty kobiety zaangażowane w protest nie będą brać udziału w nabożeństwach ani wykonywać żadnych prac w kościołach. W niedziele w wielu miejscowościach w Niemczech odprawiono alternatywne msze przed drzwiami kościołów. Miało to być wezwaniem do zmiany kościelnych struktur, w tym do zniesienia celibatu.

"Ja też mogę być księdzem"

Przed katedrą w Muenster zgromadziło się ponad 500 kobiet. Lisa Koetter krytykowała Kościół za „niewspółczesne i niesprawiedliwe dyskryminowanie połowy ochrzczonych dzieci bożych”. Następnie uczestniczki przeszły przed rezydencję biskupią i śpiewając prosiły o „zesłanie Ducha Świętego”.

We Fryburgu Bryzgowijskim około 400 kobiet demonstrowało przeciwko odbywającej się w tamtejszej świątyni ceremonii udzielania sakramentu święceń sześciu mężczyznom. „Ja też mogę być księdzem” – można było przeczytać na transparencie wznoszonym przez jedną z uczestniczek. Inna trzymała plakat z napisem „Jezus traktował kobiety na równi”. Organizatorka protestu Eveline Viernickel powiedziała, że „czas zdominowanego przez mężczyzn Kościoła musi się skończyć”.

Alternatywne nabożeństwo pod gołym niebem

Arcybiskup Fryburga Stephan Burger odniósł się do postulatów protestujących kobiet w kazaniu. Jak stwierdził, rozumie rozczarowanie i frustrację wielu katoliczek, ale – jak podkreślił – ma związane ręcę. Watykan dał bowiem jasno do zrozumienia, że w Kościele nie może być kobiet księży. Arcybiskup, który spotkał się z protestującymi powiedział, że cieszy go zaangażowanie katoliczek. „Zrobię wszystko co możliwe, aby wspierać kobiety. Zrozumiałem waszą wiadomość” – stwierdził.

Cierpliwość na wyczerpaniu

Wiceprzewodnicząca Centralnego Komitetu Niemieckich Katolików Claudia Luecking-Michel powiedziała tymczasem, że cierpliwość kobiet jest na wyczerpaniu. Jak zaznaczyła w rozmowie z telewizją ZDF, jej dzieci i przyjaciele wciąż pytają ją o to, jak może należeć do wspólnoty, która wyklucza kobiety.

Inicjatywa Maria 2.0 wywołała mieszane reakcje wśród najważniejszych niemieckich hierarchów. „Niemieccy biskupi rozumieją niepokój, ale reformy są możliwe tylko stopniowo” – powiedział rzecznik episkopatu Matthias Kopp. Jak dodał, strajk nie jest właściwą drogą.

Strajk kobiet ostro krytykują konserwatywne grupy katolickie takie jak Forum Niemieckich Katolików. Przedstawicie forum przypomnieli, że 25 lat temu papież Jan Paweł II wyraźnie dał do zrozumienia, że Kościół nie ma prawa wyświęcania kobiet. Forum wezwało tez kobiety do rezygnacji z członkostwa w Katolickim Niemieckim Zrzeszeniu Kobiet i założenia nowej organizacji działające zgodnie z wytycznymi Kościoła.

KNA (szym)