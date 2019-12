Niemcy: Spory między partiami przenoszą się na społeczeństwo

Politolodzy z Uniwersytetu Ottona i Fryderyka w Bambergu przedstawili dziś (09.12.2019) wyniki badań na temat postaw w niemieckim społeczeństwie. Ich zdaniem największy wpływ na obecny klimat polityczny w Republice Federalnej wywarła Alternatywa dla Niemiec (AfD).

Winna jest Alternatywa dla Niemiec

Polaryzacja wśród partii politycznych nasila się, głównie pod wpływem AfD, i stwarza nową sytuację wyjściową w kraju i społeczeństwie, pisze autor opracowania na ten temat Marc Helbling.

Zdaniem współautora analizy, Sebastiana Jungkunza, wskutek „nasilającej się radykalizacji AfD i prowadzonej przez nią intensywnej komunikacji za pośrednictwem mediów społecznościowych“ także debata społeczna w coraz większym stopniu ulega postępującej radykalizacji.

Obaj naukowcy poprosili 1229 mieszkańców Niemiec o wypowiedzenie się na temat swoich postaw i przekonań politycznych.

Z kim się zgadzamy, a z kim nie

Okazało się, że członkowie lub sympatycy innych partii niż ta, której są zwolennikami respondenci, budzą w nich znacznie mniejszą sympatię. Mając to na uwadze, autorzy analizy podzielili ich następnie na dwie grupy. Do pierwszej zaliczyli zwolenników CDU i SPD, a do drugiej - zwolenników AfD. Stwierdzili wtedy, że obie te grupy są od siebie najbardziej oddalone i żywią wobec siebie największą niechęć.

Co dzieli i dlaczego tak jest

Przyczyną tej polaryzacji nie jest wcale coraz większe identyfikowanie się przez wyborców ze swoją partią i jej programem oraz celami, wyjaśnia Jungkunz. Największy wpływ na zaszeregowanie polityczne danej osoby ma jej osobista decyzja, z kim chce pozostawać w bliższym kontakcie, a od kogo się zdystansować. Jungkunz podkreśla przy tym, że „w partiach o profilu centrowym zdystansowanie się od AfD jest obecnie obowiązkowe” i nie ma wobec niego alternatywy.

afp/jak

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>