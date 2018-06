Niemcy: SPD ma dość sporu między CDU i CSU

We wtrorek 26 czerwca odbędzie się pierwsze posiedzenie komisji koalicyjnej po ostatnich wyborach do Bundestagu. Wezmą w nim udział czołowi politycy koalicji rządowej CDU/CSU i SPD. Przewodnicząca SPD Andrea Nahles będzie się na nim domagać od przedstawicieli obu partii chadeckich jasnego opowiedzenia się za umową koalicyjną. "Od tygodni CDU i CSU sparaliżowały się wzajemnie, a przy okazji sparaliżowały Niemcy i pół Europy. Dlatego we wtrorek musimy o tym otwarcie porozmawiać" - oświadczyła Nahles w wywiadzie dla "Bild am Sonntag". "Od CDU, a zwłaszcza od CSU, chcę się dowiedzieć, czy są jeszcze w stanie wykonywać konstruktywną i rzeczową pracę w szeregach rządu i czy w ogóle mają na to ochotę" - dodała.

Głównymi tematami wtorkowego posiedzenia komisji koalicyjnej ma być spór między CDU i CSU ws. polityki azylowej oraz ustalenia zawarte między kanclerz Merkel i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem na temat unijnej polityki migracyjnej i wspólnego budżetu strefy euro.

Aigner o odsyłaniu uchodźców

Głos w ostrym sporze między CDU i CSU nt. polityki azylowej zabrała także wicepremier Bawarii Ilse Aigner, która zdecydowanie poparła stanowisko swojej partii. "CSU chce wysłać społeczeństwu czytelny sygnał, ponieważ ludzie nie mogą zrozumieć wielu spraw, które się teraz dzieją w naszym kraju" - powiedziała Aigner w wywiadzie dla "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung". Wcześniej podobną opinię wyraził były premier Bawarii Edmund Stoiber.

Wicepremier Bawarii Ilse Eigner na dożynkach chmielnych w 2016 roku

Aigner wyraziła zdziwienie, dlaczego w Niemczech, w których wszystko jest uregulowane przepisami, akurat w sprawie migracji dzieje się inaczej, co niepokoi wielu ludzi. Nie jest jednak w tym przypadku najważniejsze, ilu migrantów będzie trzeba odsyłać do kraju ich pochodzenia na granicy Niemiec tak, jak tego chce minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer. "Nie chodzi mi o konkretne liczby (...) tylko o policjanta, który pełni służbę na miejscu i nie może odsyłać uchodźców, chociaż powinien był to uczynić" - wyjaśniła swoje stanowisko bawarska wicepremier.

Von der Leyen za kanclerz Merkel

Minister obrony Ursula von der Leyen z CDU okazała częściowe zrozumienie dla stanowiska CSU. W wywiadzie dla tygodnika "Der Spiegel" stwierdziła, że CSU ma rację w jednej, ważnej sprawie. "Nikt nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego osoby, którym odmówiono w Niemczech azylu, albo sprawcy przestępstw, których wydalono już z Niemiec, mogą do nich wjechać z powrotem i ponownie wystąpić o azyl" - powiedziała von der Leyen. Jej zdaniem "także w tej sprawie musimy ustanowić prawo i porządek", co oznacza, że pod tym względem zgadza się z Seehoferem.

Minister obrony Ursula von der Leyen w porcie wojennym w Rostocku

Równocześnie minister obrony, podobnie jak kanclerz Merkel, opowiedziała się za europejskim rozwiązaniem w sporze azylowym: "Nie możemy pozwolić sobie na zastąpienie wspólnej idei europejskiej klubem egoistycznych państw". Tylko decyzja podjęta przez całą UE i obowiązująca wszystkie państwa członkowskie ma szansę się utrzymać i przynieść oczekiwane skutki - powiedziała. "Jestem przekonana, że tylko na europejskiej drodze możemy posunąć się dalej i pod tym względem zgadzam się w pełni z Angelą Merkel" - podkreśliła Ursula von der Leyen.

(ARD, dpa / pa)