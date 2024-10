Niemcy. Spadek emisji w transporcie. Pomógł bilet za 49 euro

Od 1 maja 2023 roku w Niemczech obowiązuje Deutschlandticket, czyli jednolity bilet na komunikację miejską i koleje regionalne za 49 euro. Według obliczeń stowarzyszenia naukowego Ariadne w pierwszym roku obowiązywania biletu emisje CO2 pochodzące z transportu samochodowego spadły o 6,7 mln ton, co odpowiada redukcji całkowitej emisji w sektorze transportu o 4,7 proc. Naukowcy ostrzegają, że planowana podwyżka ceny biletu w przyszłym roku może zmniejszyć ten korzystny efekt.

Według badania po wprowadzeniu Deutschlandticket liczba podróży pociągiem wzrosła o 30,4 proc. w przypadku tras powyżej 30 kilometrów, podczas gdy wykorzystanie samochodów spadło o 7,6 proc. Doprowadziło to do częściowego przeniesienia ruchu z dróg na tory: Udział podróży pociągiem we wszystkich podróżach powyżej 30 kilometrów wzrósł z około dziesięciu do dwunastu procent.

Analiza danych z telefonów komórkowych

Na potrzeby badania naukowcy z projektu Ariadne przeanalizowali dane dotyczące telefonów komórkowych i przemieszczania się ludności w Niemczech. Porównali je z danymi z innych krajów i regionów europejskich, w których nie wprowadzono ogólnokrajowego biletu na transport publiczny. Nie było to zatem „proste porównanie przed i po”, ale „pierwsze badanie przyczynowe” z grupą kontrolną, „podobne do badań klinicznych”, wyjaśniono.

Od 2025 r. Deutschlandticket będzie kosztował 58 euro miesięcznie. Naukowcy spodziewają się, że w wyniku podwyżki ceny liczba podróży pociągiem spadnie o 14 proc., a liczba kilometrów przejechanych samochodem wzrośnie o 3,5 proc.. Oszczędności emisji w ruchu samochodowym wyniosłyby wówczas tylko 3,6 miliona ton CO2 wobec 6,7 miliona ton obecnie.

