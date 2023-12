Niemcy: spada zużycie energii. W 2023 o 1/4 mniej niż w 1990

Zużycie energii w Niemczech spada, widać to było zwłaszcza w zeszłym roku, na co wpłynęły i ograniczenia w przemyśle, i gospodarstwach domowych. W swojej najnowszej prognozie Grupa Robocza ds. Bilansów Energetycznych (AGEB) wylicza, że w 2023 r. zużycie energii w Niemczech spadnie o 7,9 proc. w porównaniu z 2022: do 10 791 petadżuli (2988 TWh).

Oznacza to, że zużycie energii pierwotnej (pozyskiwanej bezpośrednio z zasobów naturalnych: gazu, węgla, wiatru, słońca…) jest w Niemczech o ponad jedną czwartą niższe niż w 1990 – ogłosiła w środę (20.12) w Berlinie Grupa. Pierwotna prognoza na ten rok zakładała takie zużycie do początku listopada.

Według danych Federalnej Agencji ds. Sieci w 2022 w Niemczech zużyto 484 terawatogodzin energii elektrycznej i 847 terawatogodzin gazu ziemnego. Jedna TWh to 1 mld kWh.

Zużycie energii w Niemczech i spadek produkcji

Mniejsze zużycie energii to – wg Grupy Roboczej – efekt spadku produkcji: „Spadki odnotowały zwłaszcza branże energochłonne, co miało zauważalny wpływ na zużycie energii”. Wynika to w głównej mierze z utrzymujących się wysokich cen energii.

„Chociaż koszty importu najważniejszych surowców energetycznych w ciągu roku zauważalnie spadły, ceny pozostają niezmiennie znacznie wyższe niż w roku 2021” – czytamy. Nieco cieplejsza pogoda w porównaniu do poprzedniego roku słabo wpłynęła na ograniczenie konsumpcji. Z kolei jedyny wpływ na wzrost zużycia energii w 2023 r. mogły mieć czynniki demograficzne. „Napływ 1,35 miliona ludzi zwiększył całkowitą populację do ok. 85,5 mln ludzi” – czytamy w raporcie.

Bełchatów. Stopniowe wygaszanie elektrowni węglowej To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Wg raportu, największy udział w energii zużywanej w Niemczech nadal mają produkty ropopochodne (35,9 proc. w porównaniu do 35 proc. w 2022), dalej jest gaz ziemny (24,5 wobec 23,6 proc. rok wcześniej). OZE wyprzedziły węgiel i ich udział wyniósł 19,6 proc. w 2023 r. ( wobec 17,7 proc. w 2022). Węgiel kamienny stanowił 8,7 proc., a brunatny – 8,5 proc. W 2022 r. węgiel nadal miał łączny udział na poziomie 19,6 proc. z kolei energia atomowa stanowiła w tym roku jedynie 0,7 proc. po wyłączeniu wiosną ostatnich elektrowni jądrowych.

Pozostałe 2,1 proc. przypada na import energii elektrycznej, który przekroczył. w tym roku eksport.

(DPA/mar)