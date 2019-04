Niemcy: spada produkcja motoryzacyjna

Niemieckie koncerny samochodowe wyprodukowały w drugiej połowie ubiegłego roku wyraźnie mniej pojazdów i części motoryzacyjnych niż w pierwszych sześciu miesiącach 2018 r. Z danych Federalnego Urzędu Statystycznego wynika, że produkcja spadła o 7,1 procent. Obliczenia te uwzględniają już czynniki sezonowe i kalendarzowe.

Urząd podkreśla, że przemysł samochodowy w Niemczech, ze względu na swój rozmiar i powiązania z innymi sektorami, ma ogromne znaczenie dla ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju. Spadek produkcji motoryzacyjnej pociągnął w dół całą branżę wytwórczą. Produkcja w tej gałęzi przemysłu spadła w drugim półroczu o 2 procent. Gdyby nie liczyć branży samochodowej, byłoby to 0,9 procent – podał Urząd.

Szacuje się, że przemysł motoryzacyjny wytwarza prawie 5 procent całego niemieckiego PKB. Powodem zanotowanego spadku jest m.in. nowy standard emisji spalin dla pojazdów w Unii Europejskiej. Obowiązuje on od września 2018 r. Wiele koncernów nie zdążyło jednak uzyskać na czas wszystkich certyfikatów, co doprowadziło do spowolnienia produkcji w całej Europie.

(dpa,ard/szym)