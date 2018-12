Niemcy: setki prawicowych ekstremistów w podziemiu

Pod koniec września 2018 listami gończymi poszukiwanych było 467 prawicowych ekstremistów. 108 z nich podejrzanych jest o czyny motywowane politycznie – podało niemieckie MSW w odpowiedzi na interpelację poselską klubu partii "Lewica" w Bundestagu. Według statystyk po wyraźnym wzroście w latach 2014-2016 liczba poszukiwanych prawicowych ekstremistów jednak lekko spadła z 501 we wrześniu 2017 do 457 w marcu 2018.

– Organy bezpieczeństwa muszą wreszcie porządnie przyłożyć się do tego, by szybciej łapać ukrywających się nazistów – zaapelowała posłanka partii "Lewica" Ulla Jelpke. Jej zdaniem to niepokojące, że od 2017 r., a niekiedy nawet dłużej, przed organami ścigania udaje się ukryć trzycyfrowej liczbie neonazistów – powiedziała.

Według danych MSW 110 z 467 poszukiwanych neonazistów podejrzanych jest o stosowanie przemocy. Jelpke uznała te dane za "alarmujący sygnał, że scena nazistowska sięga po przemoc oraz jest i pozostaje sceną przestępczą".

Tymczasem wiadomo, że niektórzy z poszukiwanych ekstremistów ukrywają się za granicą. Według MSW co najmniej 29 poszukiwanych dawniej niż przed rokiem opuściło kraj. Niemieckie MSW przypuszcza, że najwięcej z nich ukrywa się na terenie Austrii, Polski, Czech i Włoch.

