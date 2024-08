Niemcy. Setki ataków z użyciem noża na stacjach kolejowych

W pierwszej połowie bieżącego roku policja federalna odnotowała 373 przestępstwa z użyciem noży na niemieckich dworcach kolejowych. W 2023 r. odnotowano łącznie 639 takich przestępstw – jak donosi gazeta „Bild”. Do danych policji federalnej dotarła także agencja DPA. .

Ataki również na trasie

W pierwszej połowie tego roku doszło również do 7 przestępstw z użyciem noża na tzw. mniejszych przystankach, które nie są ujęte w statystykach jako stacje. W 2023 r. doszło tam do 11 przestępstw.

Znacznie częściej niż w takich miejscach, dochodzi do incydentów na trasie, gdzie policja federalna między styczniem a czerwcem odnotowała 84 przestępstwa z użyciem noża, w porównaniu do 196 takich przypadków w poprzednim roku. Jednak późniejsze zmiany w danych liczbowych są nadal możliwe. Jak podaje policja: „Uznanie przestępstwa z użyciem noża dotyczy zarówno faktu noszenia, jak i jego użycia”.

Większość incydentów z użyciem noża miała miejsce w 2023 roku na dworcach w Dortmundzie i Düsseldorfie (po 33 przestępstwa), a następnie w Frankfurcie nad Menem (29). W pierwszej połowie 2024 roku prym wiodły Hamburg (21), Hannover (19) i Kolonia (15). Zatem czołową pozycję zajmują duże dworce, ale sama liczba pasażerów nie wydaje się być czynnikiem decydującym. Według Deutsche Bahn, najbardziej uczęszczanym dworcem kolejowym w Niemczech jest dworzec główny w Hamburgu z prawie 550 000 podróżnych i odwiedzających dziennie, tuż przed dworcem głównym we Frankfurcie nad Menem z prawie 500 000 dziennie. Miejsce trzecie zajmuje dworzec główny w Monachium z około 400.000. Za nim plasują się dworzec główny w Berlinie oraz dworzec główny w Kolonii.

Za bezpieczeństwo na dworcach kolejowych oraz w pociągach kolejki podmiejskiej S-Bahn odpowiadają: Deutsche Bahn oraz policja federalna. Natomiast w przypadku metra i autobusów odpowiedzialność spoczywa na operatorach i policji danego kraju związkowego.

„Nasze stacje kolejowe są częścią otwartego systemu” – wyjaśnił rzecznik kolei. „Wszystkie konflikty, które mają miejsce na placach, w parkach, obiektach publicznych i na ulicach w całych Niemczech, są rozgrywane również na stacjach kolejowych i w ich pobliżu”. Codziennie około 20 milionów podróżnych oraz odwiedzających korzysta z 5400 dworców w Niemczech.

Faeser chce zaostrzyć przepisy dotyczące broni

W związku ze wzrostem liczby ataków z użyciem noża, minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser chce zaostrzyć przepisy dotyczące broni. Jak zapowiedziała w gazecie „Bild am Sonntag”, w nowej ustawie o broni chce „jeszcze bardziej ograniczyć użycie noży w miejscach publicznych”. W związku z tym będą tam mogły być noszone tylko noże z ostrzem o długości do sześciu centymetrów zamiast dotychczasowych dwunastu centymetrów. Dla niebezpiecznych noży sprężynowych wprowadzony zostanie generalnie zakaz ich posiadania.

„Wprowadzenie zakazu noszenia noży na stacjach kolejowych jest rozsądnym rozwiązaniem. Jednak w rzeczywistości należałoby wprowadzić zmiany prawne, aby policja federalna mogła to również monitorować” – powiedział gazecie „Bild am Sonntag” Andreas Rosskopf ze związku zawodowego policji (GdP). Jak dodał: „Obecnie nie są możliwe żadne kontrole losowe”.

Latem ubiegłego roku Konferencja Ministrów Spraw Wewnętrznych wezwała minister Nancy Faeser do przeanalizowania ogólnokrajowego rozporządzenia w sprawie zakazu posiadania broni w pociągach i na stacjach kolejowych oraz „w razie potrzeby do podjęcia prac nad odpowiednią zmianą warunków przewozu w Deutsche Bahn, zwłaszcza w odniesieniu do noży”. Tymczasem już teraz przepisy kolejowe dotyczące przewozu mówią: „Przedmioty i substancje, które mogą przeszkadzać lub zranić współpodróżnych lub uszkodzić wagon, są wyłączone z przewozu jako bagaż podręczny lub jako ładunek”.

(DPA/jar)

